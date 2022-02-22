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Yaz kış yeşil erik tüketebilmenin yöntemi: Erik turşusu tarifi

22.02.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Büyük küçük fark etmeksizin hemen herkesin severek tükettiği, neredeyse bütün bir yıl heyecanla beklediği meyve hangisidir?" siye sorsak eminiz ki çoğu kişi bu soruya, "erik" yanıtını verir. Tuzlu tuzlu ve kütür kütür tüketmeyi herkesin sevdiği bu meyveyi kışın da yiyebilmenin bir yolu daha var! Erik turşusu...

Yaz kış yeşil erik tüketebilmenin yöntemi: Erik turşusu tarifi

Baharı müjdeleyen meyveler arasında yer alan eriği tüm yıl tüketebilmenin en iyi yolu elbette turşusunu yapmak! Salatalık, fasulye, biber gibi turşuları tüketmekten sıkılanlara özel bu yepyeni tarifi bu yıl denemeyen kalmayacak. Her yemeğin yanına yakışan, asla yumuşamayan nefis bir erik turşusunun tarifi için doğru yerdesiniz. Kış günleri erik turşusu sofralarınızı şenlendirecek.

ERİK TURŞUSU TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım kilo yeşil erik

  • 1 çay bardağı üzüm ya da elma sirkesi

  • 1 çorba kaşığı iri taneli kaya tuzu

  • Yarım çay kaşığı limon tuzu

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • 4 diş sarımsak

  • 4 adet tane karabiber

  • 2 adet defne yaprağı

  • Yarım kahve fincanı nohut

  • Yeteri kadar sıcak su

KAVANOZLAMAK İÇİN

  • 1 kiloluk cam kavanoz

  • Kullanılmamış kavanoz kapağı

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak kaynayan bir suyun içerisinde kullanacağınız kavanoz ve kavanoz kapağını 5 dakika boyunca kaynatın. Ardından kenara alıp soğumaya bırakın.

  • Yeşil eriği saplarından ayırın. Bol suda bekletip güzelce yıkayın.

  • Yıkadığınız erikleri kuruması için bir süzgeç üzerinde bekletin.

  • Turşu suyunu hazırlamaya başlayın.

  • Büyük bir sürahinin içerisine ilk olarak sirkeyi ekleyin.

  • Ardından limon tuzu, kaya tuzu ve toz şekeri de ekleyip tüm malzemeler eriyene dek karıştırın.

  • Turşunun içerisinde kullanılacak sarımsakları kabuklarından ayırıp ikiye bölün.

  • Turşuyu kuracağınız kavanozun dibine turşunun daha hızlı fermente olması için nohutları atın.

  • Yıkadığınız ve kurumaya aldığınız erikleri kavanoza yerleştirmeye başlayın.

  • Kavanoz ortasına kadar erikle dolduğunda doğradığınız sarımsakları ekleyin.

  • Kalan eriklerle tüm kavanozu iyi bir şekilde doldurun.

  • Tane karabiberleri de ilave edin.

  • Kavanozun içerisine sirke ve kaya tuzuyla oluşturduğunuz turşu sosunu ekleyin.

  • Kaynattığınız içme suyuyla kavanozu doldurun.

  • Kavanozun kapağını kapatmadan hemen önce defne yapraklarını da ilave edip, oldukça sıkı bir şekilde kavanoz kapağını kapatın.

  • Sıcak suyun etkisiyle vakumlanan kavanozu ters çevirip 1 gün bu şekilde bekletin.

  • Daha sonra karanlık bir yerde 10 gün kadar daha bekletin.

  • Süre sonunda turşunun rengi döndüğünde tüketebilirsiniz.

  • Turşuyu aylar sonra tüketecekseniz hazırladıktan sonra buzdolabında saklayın.


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