YAZ ŞARKISI 7. BÖLÜM İZLE! Yaz Şarkısı yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda? İşte 6. bölüm özeti

Yaz Şarkısı yeni bölüm fragmanı akşam saatlerine doğru izleyiciler tarafından merak edildi. Her hafta pazar günü ekrana gelen Yaz Şarkısı'nın yeni bölümünde Murat ve Yaz arasındaki evlilik yalanı herkes tarafından sorgulanmaya başlanacak. İşte yeni yazlık dizi Yaz Şarkısı yeni bölüm ile ilgili detaylar...

YAZ ŞARKISI 7. BÖLÜM

Yaz ve Kemal’in çiftlik evi macerası herkesi etkiler. Murat ve Yaz arasındaki evlilik yalanı da herkes tarafından sorgulanmaya başlanır. Özellikle Neriman ve Emine’nin bu olayın üzerine gitmesi Yaz’ı zor durumda bırakır. Murat yaşadığı kalp kırıklığıyla Yaz’dan uzaklaşmaya çalışırken Yaz yalanı devam ettirmek için tek başına çabalamaya başlar. Bazı şeyleri gizleyerek Kemal ve Aslı’dan yardım ister. Yeni planını Emine’nin kafasındaki soruları gidermek üzerine kurgularken işler ters gider ve kendisini hayatının en büyük boşluğunda bulur.

YAZ ŞARKISI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fox TV'nin yeni dizisi Yaz Şarkısı, bu akşam 7. bölümü ile ekrana gelecek. Sevilen dizi saat 20.00'de başlayacak.

YAZ ŞARKISI 6. BÖLÜM ÖZETİ

Emine ve Yaz’ın arası bu defa da Yaz evden kaçtığı için açılır. Fakat Emine artık kızına olan inancını da güvenini de kaybetmiştir. Yaz’ın aklı bir yandan annesinde diğer ya

Onun moralini düzeltmek için attığı adım ikilinin birbirine daha çok bağlanmasına sebep olsa da Yaz aralarındaki kafa karışıklığını gidermek niyetindedir. Fakat ertesi gün şirkete gelen Alice bu defa da Yaz’ın aklını karıştıracaktır.

