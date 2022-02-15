Yazar Sarah Jio çevrim içi etkinlikte okurlarıyla bir araya geldi:

İSTANBUL (AA) - Gazeteci ve yazar Sarah Jio, Türk okurlarla ilgili düşüncelerini, kitap yazarken yaşadıklarını ve yapmak istediği çalışmaları anlattı.

D&R'ın Instagram hesabı "dr_dunyası"nda gerçekleştirilen "Aşka Dair Her Şey" başlıklı canlı yayın etkinliğini Benan Kepsutlu yönetti.

Yayına ABD'nin Seattle şehrindeki evinden bağlanan Jio, Türkiye'de de yayınlanan son romanı "Londra'dan Sevgilerle"nin uzun zamandır yazmayı düşündüğü bir kitap olduğunu söyledi.

Sarah Jio, yıllardır görüşmediği annesinin öldüğünü ve ona Londra'da Kitap Bahçesi isimli bir kitabevini miras bıraktığını öğrenen Valentina'nın Amerika'dan İngiltere'ye uzanan yolculuğunu anlatan kitabına değinerek, sebebi her ne olursa olsun bir annenin çocuğundan ayrılmasının hayal edebileceği en dramatik durumlardan biri olduğunu kaydetti.

- "İstanbul'da geçen bir hikaye yazmayı çok isterim"

ABD'de yaşayan bir yazar olarak neden Londra'da geçen roman kaleme aldığının sorulması üzerine Jio, rüya gibi ve tarihi bir şehir olarak gördüğü Londra'ya pek çok kez gittiğini, kitabında anlatmak için şehri keşfetme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Hikayenin Londra'da geçmesini özellikle istediğini ifade eden yazar, "Kim bilir belki bir sonraki kitabım İstanbul'da geçer. İstanbul'da geçen bir hikaye yazmayı çok isterim. Fakat mükemmel bir hikaye olması lazım. İyi bir iş çıkarmalı ve parçaları güzelce birleştirmeliyim. Bu konuda fikirlerim var, onları takip edeceğim." diye konuştu.

Jio, pek çok kitabının zihninin en derin ve karanlık yerlerindeki endişe ve korkulardan izler taşıdığını, bu nedenle de eserlerini duygulara önem veren Türk okuyucusunun seveceğini düşündüğünü aktardı.

- "Annem kitaplarımdaki karakterlere benzemez"

Kitaplarındaki karakterlerin mücadele, zorluk ve incinmelerine özellikle yer verdiğine işaret eden Jio, "Ne zaman bir kitabımda anne karakterine yer versem annem endişeleniyor ve kendisini yazdığımı sanıyor. Halbuki böyle değil, annemi seviyorum, mükemmel bir insandır. Kitaplarımdaki karakterlere benzemez, çok özeldir." değerlendirmesini yaptı.

Eserlerini sinemaya uyarlama düşüncesine ilişkin bir soru üzerine yazar, şunları kaydetti:

"Hollywood'da tanıdığım, kitaplarımı okuyan yapımcı, yönetmen ve oyuncular var. Henüz somut bir şey yok ama bilemiyorum, belki bu sene o senedir. Birinin benim hikayemi görsel olarak sahneye taşıması çok çılgınca olabilir. Kitabımın sinemaya uyarlanması için her türlü desteği veririm ve bu çok heyecan verici olabilir. Henüz net bir şey söylemek için çok erken."

- "Belki de Türkiye'de doğmalıydım"

Ünlü yazar, bugüne kadar 11 roman kaleme aldığını, fakat geri dönüp yazdıklarını okumadığını, hatta bazen okuyucuların kitaplarındaki ayrıntıları kendisinden daha iyi hatırladıklarını vurguladı.

Yeni kitap hazırlığı içerisinde de olduğunu belirten Jio, "Kitaplarımı yazarken ağlıyorum, duygusal bir insanım. Belki de bu nedenle Türkleri seviyorum. Büyük kalpleri ve büyük duyguları var, bu çok güzel. Belki de Türkiye'de doğmalıydım. Türkiye'ye gelinceye kadar hiç bu kadar çok insana sarılmamıştım. Duygusalım ve bu beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

D&R tarafından 2015 yılında gerçekleştirilen imza gününde okurlarıyla buluştuğunu hatırlatan Sarah Jio, Türkiye'ye tekrar gelmek istediğini, İstanbul'un planları ve öncelikleri arasında olduğunu dile getirerek, katılımcılara ve kitaplarını okuyanlara teşekkür etti.

