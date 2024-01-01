Yazdığı not dikkat çekti: Devrim Özkan'ın Lucas Torreira paylaşımı gündem oldu: Paylaşıma ise...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Devrim Özkan'ın Torreira ile bir süredir dolu dizgin bir aşk yaşadığı iddia edilmişti. ilk etapta bu iddiaları yalanlasalar da Miami'de görüntülenmeleri ikili hakkındaki iddiaları güçlendirmişti. Daha sonra yaptıkları paylaşımlarla aşk iddialarını doğrulamışlardı. Çift şuanda doludizgin bir aşk yaşıyor.

Ünlü çift ayrıca sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da aşklarını dile getiriyor.

Devrim Özkan yaptığı son paylaşımında Lucas Torreira ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşarak 'Sensin benim hediyem' notunu düştü. Özkan'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Özkan'ın paylaşımını ünlü futbolcu alıntılıyarak kendi Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı.







