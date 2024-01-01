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  4. Yazdığı not dikkat çekti: Devrim Özkan'ın Lucas Torreira paylaşımı gündem oldu: Paylaşıma ise...

Yazdığı not dikkat çekti: Devrim Özkan'ın Lucas Torreira paylaşımı gündem oldu: Paylaşıma ise...

01.01.2024 10:05 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira, ünlü oyuncu Devrim Özkan'la dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Ünlü çift aşklarını sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla sık sık dile getiriyor. Devrim Özkan yaptığı son paylaşımında Lucas Torreira ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşarak 'Sensin benim hediyem' notunu düştü. Özkan'ın paylaşımını ünlü futbolcu alıntılayarak kendi Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Devrim Özkan'ın Torreira ile bir süredir dolu dizgin bir aşk yaşadığı iddia edilmişti. ilk etapta bu iddiaları yalanlasalar da Miami'de görüntülenmeleri ikili hakkındaki iddiaları güçlendirmişti. Daha sonra yaptıkları paylaşımlarla aşk iddialarını doğrulamışlardı. Çift şuanda doludizgin bir aşk yaşıyor.

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Ünlü çift ayrıca sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da aşklarını dile getiriyor.

Devrim Özkan yaptığı son paylaşımında Lucas Torreira ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşarak 'Sensin benim hediyem' notunu düştü. Özkan'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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Özkan'ın paylaşımını ünlü futbolcu alıntılıyarak kendi Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı.

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