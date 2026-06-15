Yazın habercisi tezgahlara iniyor! Herkes bu meyveyi bekliyordu

İlçedeki meyve bahçelerinde yetiştirilen erkenci kiraz çeşitleri olgunlaşarak kızarmaya başlarken, üreticiler de sezonun ilk hasatlarını gerçekleştirdi.

Son günlerde etkili olan sıcak havanın meyvelerin olgunlaşmasını hızlandırdığını belirten üreticiler, bahar yağışlarının hasadı geciktirmesine rağmen ürün kalitesine olumlu katkı sağladığını ifade etti.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA YOĞUN HASAT

Renk, aroma ve tat bakımından istenilen seviyeye ulaşan kirazların önümüzdeki günlerde daha yoğun şekilde hasat edilmesi bekleniyor.

Meyveciliğin önemli merkezlerinden biri olan Üzümlü’de üretilen kirazlar, ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Hasadın başlamasıyla birlikte ürünlerin Erzincan başta olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki pazarlarda satışa sunulacağı belirtildi.

Yaz mevsiminin habercisi olarak görülen kirazın dallarda kızarması, üreticiler için sezonun başladığının en önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.