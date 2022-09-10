Yazlıktayken evine giren şüpheliyi çalınan telefonunu almak için buluşarak yakalattı

Bursa'da, sahiplerinin yazlıkta olduğu 3 katlı eve girerek kendilerini komşulara nakliyeci olarak tanıtıp birkaç kez hırsızlık yaptıkları iddia edilen zanlılardan biri yakalandı.

İddiaya göre, komşulara kendilerini nakliyeci olarak tanıtan hırsızlık şüphelileri, ailesiyle Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’ndeki yazlığında bulunan Ünal Altınçekiç'e (58) ait Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi'ndeki 3 katlı eve girdi.

Evine geldiğinde içerisinin talan edildiğini, bazı eşyalarının çalındığını fark eden Altınçekiç, kapı diplerinde ekmek bıçağı olduğunu gördü.

Polise ihbarda bulunan Altınçekiç, binanın çevresine alarm ve güvenlik kamerası taktırdı. Bir gün sonra geri dönen şüpheliler, alarm çalınca kaçtı.

Eşine ait olan ve çalınan cep telefonunun bir internet sitesinde satıldığını gören Altınçekiç, alıcı gibi davranarak satıcıyla iletişime geçti.

Şüpheliyle anlaşan ve telefonu almak için polislerle buluşma noktasına giden Altınçekiç, şüpheli E.D'yi (17) suçüstü yakalattı.

Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada Altınçekiç'in evinden çalınan dizüstü bilgisayar bulundu.

Ünal ​​​​​​​Altınçekiç, AA muhabirine, yaz döneminde ailesiyle Kumla Mahallesi’ndeki yazlığında kaldıklarını, Bursa'ya iş için geldiğinde evine uğradığını söyledi.

Ağustos ayının son günlerinde havalar yağışlı olduğu için Bursa'ya gelemediğini belirten Altınçekiç, "2 Eylül'de eve girdiğimde ilk gördüğüm şey dağınıklıktı. Sonra baktım büyük televizyon yok. Çocuğun odasına da baktım orası da dağınıktı. Bir çöp ev nasılsa, 3 katlı evim aynen öyle olmuş. Hırsız girmiş ve hırsızlar bir kere gelmemiş. 3 gün boyunca gelmiş gitmişler." dedi.

Olayı araştırmaya başladığını dile getiren Altınçekiç, internet sitesinde eşinin eski cep telefonunun internet sitesinde satışa çıkarıldığını gördüğünü ifade etti.

Altınçekiç, "İlanı veren kişiyi aradım. Konum attı. Buluştuk, yanımda hırsızlık masasından iki polis vardı, suçüstü yaptılar. Telefonu da yanında getirmiş. Gözaltına alındı fakat 18 yaşından küçükmüş. Bu işi yapan sadece bir kişi değil. 4-5 kişi olduğunu tahmin ediyorum. Ziynet, mücevherat ve buna benzer şeylerle beraber en azından 250 bin lira zararımızın olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Polis ekipleri diğer zanlıları da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

