YDS/2 BAŞVURU EKRANI! YDS sınav başvuruları nereden, nasıl yapılır? YDS/2 sınavı ne zaman?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) bilindiği üzere 10 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Bu gelişmenin ardından YDS/2 sınavının ne zaman yapılacağı, sınava girecek adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM, YDS/2 sınavına dair başvuru ve sınav tarihlerini yayınlamıştı. Peki, YDS 2 ne zaman? 2022 YDS sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte alınacak? İşte yanıtı...
ÖSYM YDS/2 hakkında yaptığı duyuru:
2022-YDS/2 Başvurularının Alınması
2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YDS/2), 23 Ekim 2022 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 06 – 15 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-YDS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2022-YDS/2: KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM takvimine göre YDS/2 başvuruları, 06 Eylül - 15 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.
YDS/1 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmişti. YDS/2 ise 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. ÖSYM sınav takvimine göre, YDS/2 sonuçları 8 Kasım'da açıklanacak.
YDS sınavına girecek adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 6 Eylül saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
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