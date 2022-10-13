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YDS/2 sınava giriş belgesi açıklandı! YDS ne zaman yapılacak, saat kaçta?

13.10.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YDS/2 sınava giriş belgesi ile ilgili beklenen son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. 2022'nin ikinci oturumunun ne zaman yapılacağı ve sınava giriş yerleri ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, YDS ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte YDS/2 sınava giriş belgesi sorgulama ekranı...

YDS/2 sınava giriş belgesi açıklandı! YDS ne zaman yapılacak, saat kaçta?

YDS, yabancı dil tazminatı almak isteyen devlet kurumunda çalışan kişilerin yabancı dil seviyesini tespit etmek için yapılıyor. "YDS ne zaman? " sorusunun yanıtı merak konusu oldu. ÖSYM'nin internet sitesinden YDS/2 sınav giriş belgeleri ile ilgili açıklama yapıldı. İşte YDS/2 sınava giriş belgesi sorgulama ekranı...

YDS 2 NE ZAMAN?

2022-YDS/2 23 Ekim Pazar günü yapılacak.

2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YDS/2), Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olarak gerçekleştirilecek.

YDS SONUCU KAÇ SENE GEÇERLİ?

6 Eylül Salı günü alınmaya başlayan YDS başvuruları 15 Eylül Perşembe günü sona erdi.

YDS / e-YDS puanlarının herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Sınav sonuçlarını istedikleri zaman kullanabilirler. YDS / e-YDS puanlarını dil tazminatı için kullanmak isteyenler için puanlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

YDS Sınav giriş belgesi erişime açıldı.

ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2022-YDS/2) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 13 Ekim 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecektir.

DİKKAT!

23 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YDS/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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