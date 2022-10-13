YDS/2 sınava giriş belgesi açıklandı! YDS ne zaman yapılacak, saat kaçta?

YDS, yabancı dil tazminatı almak isteyen devlet kurumunda çalışan kişilerin yabancı dil seviyesini tespit etmek için yapılıyor. "YDS ne zaman? " sorusunun yanıtı merak konusu oldu. ÖSYM'nin internet sitesinden YDS/2 sınav giriş belgeleri ile ilgili açıklama yapıldı. İşte YDS/2 sınava giriş belgesi sorgulama ekranı...

YDS 2 NE ZAMAN?

2022-YDS/2 23 Ekim Pazar günü yapılacak.

2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YDS/2), Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olarak gerçekleştirilecek.

YDS SONUCU KAÇ SENE GEÇERLİ?

6 Eylül Salı günü alınmaya başlayan YDS başvuruları 15 Eylül Perşembe günü sona erdi.

YDS / e-YDS puanlarının herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Sınav sonuçlarını istedikleri zaman kullanabilirler. YDS / e-YDS puanlarını dil tazminatı için kullanmak isteyenler için puanlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

YDS Sınav giriş belgesi erişime açıldı.

ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2022-YDS/2) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 13 Ekim 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecektir.

DİKKAT!

23 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YDS/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

