YDS 2 SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? Sonuc.osym.gov.tr ile YDS 2 sonuç sorgulama ekranı

YDS 2 sonuçlarının açıklanacağı tarih günün en yoğun araştırılan konuları arasında yer aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen YDS 2 sınavı bugün gerçekleşti. Sınava katılım sağlayan adaylar YDS 2 sonuçlarına dair araştırmalarına hız kazandırdı. İşte YDS 2023 sonuçlarının açıklanacağı tarih ve detaylar...

YDS 2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınavlara ilişkin detayları aktardı. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) sınav sonuçları 7 Kasım’da açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.







