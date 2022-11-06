YDS/2 sonuçları içi heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YDS/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından duyuruldu. Peki YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YDS/2 sonuç tarihi!

YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/2 sonuçlarının 8 Kasım'da açıklanacağı bilgisi ÖSYM sınav takviminde yer aldı. Diğer sınavlarda da olduğu gibi, sürecin erken tamamlanması durumunda YDS sonuçları daha erken tarihte de açıklanabilir.

YDS/2 SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

YDS/2 sonuçları ÖSYM'nin, 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden sorgulanacak. Online olarak (mobil veya internet) yapılacak sorgulamalarda adaylar ÖSYM'nin internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifrelerini kullanarak giriş yapacak. Adayların adreslerine herhangi bir belge gönderilmeyecek.



