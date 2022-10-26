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YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS/2 sonuçları için tarih verdi!

26.10.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan YDS/2 oturumuna katılım sağlayan adaylar şimdi de sınav sonuç tarihini beklemeye başladı. Sınavın ardından çok geçmeden soru kitapçıkları ve cevaplarının bir kısmı, öğrencilerin erişimine açılmıştı. Peki YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS/2 sonuçları için tarih verdi!

Bilindiği üzere YDS/2 oturumu 23 Ekim'de gerçekleştirildi. YDS/2 oturumuna katılan adayların gözleri şimdi de, YDS/2 sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. YDS/2 sonuç tarihi hakkında ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) açıklama yaptı. Peki YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YDS/2 sonuçlarının 8 Kasım 2022'de açıklanacağını duyurdu. Sonuçlar yine ÖSYM'nin internet adresinden yapılacak. Adaylar ÖSYM adreslerine T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yapacak. Adayların adreslerine herhangi bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS/2 sonuçları için tarih verdi!

YDS/2 SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

YDS/2 oturumunun sona ermesinin ardından YDS/2 soru kitapçıkları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Kontrol etmek için ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,24038/2022-yds2-temel-soru-kitapciklarinin-yayimlanmasi--10.html' adresine tıklayın.

İçeriklerin yalnızca yüzde 10'luk kısmına erişim sağlanabiliyor. Sorgulama işlemleri 02 Kasım 2022 tarihinde saat 23.59'a kadar devam edecek.

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