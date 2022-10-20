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YDS ne zaman, saat kaçta? YDS/2 sınav giriş belgesi sorgulama!

20.10.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ile ilgili 20 Ekim 2022 Perşembe günü ÖSYM tarafından "Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri" başlıklı yazılı açıklama yayımlandı. Bu senenin ikinci oturumunun ne zaman yapılacağı ve sınava giriş yerleri ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta? İşte ÖSYM'den yapılan açıklama ve YDS/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

YDS ne zaman, saat kaçta? YDS/2 sınav giriş belgesi sorgulama!

YDS Sınavı için geri sayım sürüyor. Sınav günü 07.00-10.00 saatleri arasında aaçık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri ÖSYM tarafından paylaşıldı. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta? İşte YDS/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar...

YDS 2 NE ZAMAN?

2022-YDS/2 23 Ekim Pazar günü yapılacak.

2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YDS/2), Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olarak gerçekleştirilecek.

YDS SONUCU KAÇ SENE GEÇERLİ?

6 Eylül Salı günü alınmaya başlayan YDS başvuruları 15 Eylül Perşembe günü sona erdi.

YDS / e-YDS puanlarının herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Sınav sonuçlarını istedikleri zaman kullanabilirler. YDS / e-YDS puanlarını dil tazminatı için kullanmak isteyenler için puanlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

YDS Sınav giriş belgesi ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan açıklama sonrası erişime açıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2022-YDS/2) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 13 Ekim 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecektir.

DİKKAT!

23 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YDS/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

ÖSYM 2022-YDS/2 Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerini duyurdu.

23 Ekim 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık olacak il/ilçe müdürlükleri için tıklayın

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