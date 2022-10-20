YDS ne zaman, saat kaçta? YDS/2 sınav giriş belgesi sorgulama!

YDS Sınavı için geri sayım sürüyor. Sınav günü 07.00-10.00 saatleri arasında aaçık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri ÖSYM tarafından paylaşıldı. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta? İşte YDS/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar...

YDS 2 NE ZAMAN?

2022-YDS/2 23 Ekim Pazar günü yapılacak.

2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YDS/2), Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olarak gerçekleştirilecek.

YDS SONUCU KAÇ SENE GEÇERLİ?

6 Eylül Salı günü alınmaya başlayan YDS başvuruları 15 Eylül Perşembe günü sona erdi.

YDS / e-YDS puanlarının herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Sınav sonuçlarını istedikleri zaman kullanabilirler. YDS / e-YDS puanlarını dil tazminatı için kullanmak isteyenler için puanlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

YDS Sınav giriş belgesi ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan açıklama sonrası erişime açıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2022-YDS/2) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 13 Ekim 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecektir.

DİKKAT!

23 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YDS/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

ÖSYM 2022-YDS/2 Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerini duyurdu.

23 Ekim 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık olacak il/ilçe müdürlükleri için tıklayın

