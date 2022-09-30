YDS sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2022'nin son YDS sınavı tarihi

Bu sene ikinci YDS oturumunun gerçekleşeceği tarih sınava katılacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. 2022'nin son YDS oturumu hakkında binlerce aday internette ve arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte YDS oturumu hakkında detaylar...

YDS SINAVI NE ZAMAN?

2022-YDS/2 olarak ifade edilen 2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Ekim gününde uygulanacak.

YDS SINAVI HANGİ DİLLERDE YAPILACAK?

İlgiyle takip edilen sınav birden fazla dilde yapılacak. Sınavda Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden sorular sorulacak.

BAŞVURULAR BİTTİ Mİ?

YDS sınavı başvuruları tamamlandı. Söz konusu sınava başvurular, 6-15 Eylül arasında yapılmıştı.

