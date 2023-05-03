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YDS sonuçları nasıl öğrenilir? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı! ÖSYM 2023-YDS/1 sonuç sorgulama ekranı

03.05.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YDS sonuçları ile ilgili ÖSYM'den beklenen son dakika açıklamasının (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ardından konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 9 Nisan’da 77 ilde, 83 sınav merkezinde uygulanmıştı. Şimdi birçok aday, ÖSYM'nin internet sitesinde sonuç sorgulamayı inceliyor. Peki, YDS sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM 2023-YDS/1 sonuç sorgulama ekranı

YDS sonuçları nasıl öğrenilir? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı! ÖSYM 2023-YDS/1 sonuç sorgulama ekranı

YDS sonuçları açıklandı. YDS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden sorgulanabilmektedir. YDS sonuçları T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin AİS ekranında öğrenilebiliyor. İşte ÖSYM 2023-YDS/1 sonuç sorgulama ekranı...

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

YDS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açıldı. Sonuçlar T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden öğrenilebiliyor.

ösym bina logo

YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilmektedir Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

YDS SINAV SONUŞLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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