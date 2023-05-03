YDS sonuçları nasıl öğrenilir? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı! ÖSYM 2023-YDS/1 sonuç sorgulama ekranı

YDS sonuçları açıklandı. YDS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden sorgulanabilmektedir. YDS sonuçları T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin AİS ekranında öğrenilebiliyor. İşte ÖSYM 2023-YDS/1 sonuç sorgulama ekranı...
YDS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açıldı. Sonuçlar T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden öğrenilebiliyor.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilmektedir Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
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