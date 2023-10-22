YDS SORULARI VE CEVAPLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF ekranı

YDS 2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı günün en yoğun araştırılan konuları arasında yer aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YDS 2 sınavı bugün gerçekleşti. Sınava katılım sağlayan adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişmek istiyor. İşte YDS 2 sınavı 2023 soruları ve cevap anahtarı...

YDS 2 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 22 Ekim 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 22 Ekim 2023 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 1 Kasım 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecek.

YDS 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınavlara ilişkin detayları aktardı. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) sınav sonuçları 7 Kasım’da açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.







