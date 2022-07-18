YDT puanıyla tercih yapılan bölümler hangileri? Yabancı dil meslekleri!

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YDT puanına göre tercih yapacak olan öğrenciler üniversitelerde hangi bölümlerin yer aldığını merak etmeye başladı. 2022 üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına göre öğrenciler tercihlerini yapacak. Peki, YDT puanıyla tercih yapılan bölümler hangileri? İşte Yabancı dil meslekleri...

YDT PUANIYLA HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLEBİLİR?

Alman Dili ve Edebiyatı

Almanca Öğretmenliği

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı

Arapça Öğretmenliği

Arnavut Dili ve Edebiyatı

Boşnak Dili ve Edebiyatı

Bulgar Dili ve Edebiyatı

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

Çeviribilim

Çin Dili ve Edebiyatı

Dilbilim

Dilbilimi

Ermeni Dili ve Edebiyatı

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

Fars Dili ve Edebiyatı

Fransız Dili ve Edebiyatı

Fransızca Öğretmenliği

Gürcü Dili ve Edebiyatı

Hindoloji

Hungaroloji

İbrani Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dil Bilimi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat

İngilizce Öğretmenliği

İspanyol Dili ve Edebiyatı

İtalyan Dili ve Edebiyatı

Japon Dili ve Edebiyatı

Japonca Öğretmenliği

Karşılaştırmalı Edebiyat

Kore Dili ve Edebiyatı

Latin Dili ve Edebiyatı

Leh Dili ve Edebiyatı

Mütercim Tercümanlık

Polonya Dili ve Kültürü

Rus Dili ve Edebiyatı

Sinoloji

Turizm Rehberliği (Fakülte)

Turizm Rehberliği (Yüksekokul)

Ukrayna Dili ve Edebiyatı

Urdu Dili ve Edebiyatı

Yunan Dili ve Edebiyatı

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci gözünü tercihlerin yapılacağı tarihe çevirdi.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

