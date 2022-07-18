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YDT puanıyla tercih yapılan bölümler hangileri? Yabancı dil meslekleri!

18.07.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YDT puanıyla tercih yapılan bölümlerin hangileri olduğu ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sınav sonuçları ile ilgili yaptığı açıklama sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi YKS'nin 3. oturumu olan YDT'ye ilişkin internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki YDT puanıyla tercih yapılan bölümler hangileri? İşte konuya ilişkim detaylar...

YDT puanıyla tercih yapılan bölümler hangileri? Yabancı dil meslekleri!

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YDT puanına göre tercih yapacak olan öğrenciler üniversitelerde hangi bölümlerin yer aldığını merak etmeye başladı. 2022 üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına göre öğrenciler tercihlerini yapacak. Peki, YDT puanıyla tercih yapılan bölümler hangileri? İşte Yabancı dil meslekleri...

YDT PUANIYLA HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLEBİLİR?

Alman Dili ve Edebiyatı
Almanca Öğretmenliği
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Arap Dili ve Edebiyatı
Arapça Öğretmenliği
Arnavut Dili ve Edebiyatı
Boşnak Dili ve Edebiyatı
Bulgar Dili ve Edebiyatı
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
Çeviribilim
Çin Dili ve Edebiyatı
Dilbilim
Dilbilimi
Ermeni Dili ve Edebiyatı
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Fars Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı
Fransızca Öğretmenliği
Gürcü Dili ve Edebiyatı
Hindoloji
Hungaroloji
İbrani Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dil Bilimi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
İngilizce Öğretmenliği
İspanyol Dili ve Edebiyatı
İtalyan Dili ve Edebiyatı
Japon Dili ve Edebiyatı
Japonca Öğretmenliği
Karşılaştırmalı Edebiyat
Kore Dili ve Edebiyatı
Latin Dili ve Edebiyatı
Leh Dili ve Edebiyatı
Mütercim Tercümanlık
Polonya Dili ve Kültürü
Rus Dili ve Edebiyatı
Sinoloji
Turizm Rehberliği (Fakülte)
Turizm Rehberliği (Yüksekokul)
Ukrayna Dili ve Edebiyatı
Urdu Dili ve Edebiyatı
Yunan Dili ve Edebiyatı

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci gözünü tercihlerin yapılacağı tarihe çevirdi.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

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