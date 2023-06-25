Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü ne zaman çekildi? Kemal Sunal komedisi sevenler ekran başına!

Yedi Bela Hüsnü filmi, Show TV yayın akışında yer almasıyla birlikte merak edildi. Kemal Sunal'ın klasikleşmiş filmlerinden olan Yedi Bela Hüsnü, Hüsnü'nün bir anda mahallede ünlenmesini konu alıyor. İşte Kemal Sunal, Oya Aydoğan ve Şevket altuğ'lu Yedi Bela Hüsnü'nün konusu ve oyuncuları...

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ KONUSU

Filmin baş karakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir.

Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.

YEDİ BELA HÜSNÜ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Yedi Bela Hüsnü

Oya Aydoğan - Hüsniye

Şevket Altuğ - Cemal

Ali Şen - Malik

Atilla Ergün - Necati

Nermin Denizci - Fatma

Belkıs Dilligil - Makbule

Yaşar Şener - Bakkal Fehmi

Hakkı Kıvanç - Kahveci Musa

Ajlan Altuğ - Manav Rasim





