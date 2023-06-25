Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü ne zaman çekildi? Kemal Sunal komedisi sevenler ekran başına!

Yedi Bela Hüsnü filmi, Show TV yayın akışında yer almasıyla birlikte merak edildi. Kemal Sunal'ın klasikleşmiş filmlerinden olan Yedi Bela Hüsnü, Hüsnü'nün bir anda mahallede ünlenmesini konu alıyor. İşte Kemal Sunal, Oya Aydoğan ve Şevket altuğ'lu Yedi Bela Hüsnü'nün konusu ve oyuncuları...
Filmin baş karakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir.
Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.
Kemal Sunal - Yedi Bela Hüsnü
Oya Aydoğan - Hüsniye
Şevket Altuğ - Cemal
Ali Şen - Malik
Atilla Ergün - Necati
Nermin Denizci - Fatma
Belkıs Dilligil - Makbule
Yaşar Şener - Bakkal Fehmi
Hakkı Kıvanç - Kahveci Musa
Ajlan Altuğ - Manav Rasim