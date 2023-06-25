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Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü ne zaman çekildi? Kemal Sunal komedisi sevenler ekran başına!

25.06.2023 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yedi Bela Hüsnü filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Kemal Sunal ve Şevket Altuğ'un başrolde olduğu 1982 yapımı film bu akşam televizyonda tekrar izleyiciyle buluşacak. Komedi filmi olan yapım, her yayınlanışında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü ne zaman çekildi? Kemal Sunal komedisi sevenler ekran başına!

Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü ne zaman çekildi? Kemal Sunal komedisi sevenler ekran başına!

Yedi Bela Hüsnü filmi, Show TV yayın akışında yer almasıyla birlikte merak edildi. Kemal Sunal'ın klasikleşmiş filmlerinden olan Yedi Bela Hüsnü, Hüsnü'nün bir anda mahallede ünlenmesini konu alıyor. İşte Kemal Sunal, Oya Aydoğan ve Şevket altuğ'lu Yedi Bela Hüsnü'nün konusu ve oyuncuları...

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ KONUSU

Filmin baş karakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir.

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Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.

YEDİ BELA HÜSNÜ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Yedi Bela Hüsnü
Oya Aydoğan - Hüsniye
Şevket Altuğ - Cemal
Ali Şen - Malik
Atilla Ergün - Necati
Nermin Denizci - Fatma
Belkıs Dilligil - Makbule
Yaşar Şener - Bakkal Fehmi
Hakkı Kıvanç - Kahveci Musa
Ajlan Altuğ - Manav Rasim

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