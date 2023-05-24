Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeşilçam efsanesi Yedi Bela Hüsnü bu akşam Show TV'de!

Yedi Bela Hüsnü filminin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği araştırılıyor. 1982 yapımı Yedi Bela Hüsnü filminin çekimleri İstanbul Levent'te gerçekleştirildi. Yedi Bela Hüsnü filminin kadrosunda Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Şevket Aytuğ gibi birbirinden ünlü isimler bulunuyor. İşte Yedi Bela Hüsnü filminin konusu ve oyuncuları.
Filmin baş karakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir.
Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.
Kemal Sunal - Yedi Bela Hüsnü
Oya Aydoğan - Hüsniye
Şevket Altuğ - Cemal
Ali Şen - Malik
Atilla Ergün - Necati
Nermin Denizci - Fatma
Belkıs Dilligil - Makbule
Yaşar Şener - Bakkal Fehmi
Hakkı Kıvanç - Kahveci Musa
Ajlan Altuğ - Manav Rasim
Süheyl Eğriboz - Rüstem
Ünal Gürel - Karamürselli Deli Hamdi
Erdoğan Seren - Resat
Necati Er - Kız İsmet
Selahattin Fırat - Suat
Rıza Pekkutsal - Berber Latif
Cengiz Öktem - Pilavcı Cengiz
Muzaffer Civan - Yadigar
Celal Yonat - Malik'in adamı
Muhteşem Durukan - Malik'in adamı
Sönmez Yıkılmaz - Malik'in adamı
Adem Taşay - Apo / Dayak yiyen balıkçı
Abdi Algül - Veli
Yedi Bela Hüsnü filmi İstanbul'da çekildi. 1982 yılında vizyona giren filmin çekimleri İstanbul'un Levent'te tamamlandı. Sevilen filmin IMDB puanı ise 10 üzerinden 7.7'dir.