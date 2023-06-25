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Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi inanılmaz "Yıllar yormuş"

25.06.2023 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yedi Bela Hüsnü, Hababam Sınıfı, Gülen Gözler ve Tokatçı gibi Türk sinemasında efsaneleşmiş filmlerde rol alan usta oyuncu Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi görenleri hayrete düşürdü.

Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi inanılmaz "Yıllar yormuş"

Şevket Altuğ, son hali ile gündem oldu. Şimdilerde 80 yaşında olan usta oyuncu, Süper Baba'daki Fiko rolüyle yediden yetmişe herkesin gönlünü kazanmıştı. Usta oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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Onlarca sinema filminde gördüğümüz ve Yeşilçam'ın devleşen isimlerinden biri olan Şevket Altuğ, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu.

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Son olarak 2002 yılında ekranlara gelen 'Unutma Beni' isimli diziyle izleyicilerinin karşısına geçen ünlü oyuncu, o tarihten itibaren ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

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"YILLAR SENİ YORMUŞ ŞEVKET BABA"

Şevket Altuğ, geçtiğimi aylarda sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında “80’i de devirdik. Daha güzel günler göreceğiz.” notuyla son halini paylaşmış ve gündem olmuştu.

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@sevketaltugofficial kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Şevket Altuğ'un 19.7 bin takipçisi bulunuyor.

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Usta oyuncunun paylaşımlarına takipçileri 'Şevket ustam çok yaşlanmışsın', ' Sağlıkla nice yıllara', 'Yıllar seni yormuş Şevket baba', 'Fiko bey de yıllara yenik düşmüş' gibi yorumlarda bulundular.

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