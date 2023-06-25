Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi inanılmaz "Yıllar yormuş"

Şevket Altuğ, son hali ile gündem oldu. Şimdilerde 80 yaşında olan usta oyuncu, Süper Baba'daki Fiko rolüyle yediden yetmişe herkesin gönlünü kazanmıştı. Usta oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Onlarca sinema filminde gördüğümüz ve Yeşilçam'ın devleşen isimlerinden biri olan Şevket Altuğ, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu.

Son olarak 2002 yılında ekranlara gelen 'Unutma Beni' isimli diziyle izleyicilerinin karşısına geçen ünlü oyuncu, o tarihten itibaren ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

"YILLAR SENİ YORMUŞ ŞEVKET BABA"

Şevket Altuğ, geçtiğimi aylarda sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında “80’i de devirdik. Daha güzel günler göreceğiz.” notuyla son halini paylaşmış ve gündem olmuştu.

@sevketaltugofficial kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Şevket Altuğ'un 19.7 bin takipçisi bulunuyor.

Usta oyuncunun paylaşımlarına takipçileri 'Şevket ustam çok yaşlanmışsın', ' Sağlıkla nice yıllara', 'Yıllar seni yormuş Şevket baba', 'Fiko bey de yıllara yenik düşmüş' gibi yorumlarda bulundular.





