MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yedi Numara'nın flörtöz Ayten'i yıllara meydan okuyor! Son hali ağızları açık bıraktı

Yedi Numara'nın flörtöz Ayten'i yıllara meydan okuyor! Son hali ağızları açık bıraktı

13.03.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000-2003 yılları arasında TRT'de yayınlanan efsane dizi Yedi Numara'da hayat verdiği Ayten karakteri ile hafızalarımıza kazınan Ayça Mutlugil son hali ile adeta yıllara meydan okuyor. Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Yedi Numara'nın flörtöz Ayten'i yıllara meydan okuyor! Son hali ağızları açık bıraktı

Bir zamanların çok sevilen dizisi Yedi Numara'da unutulmaz karakterler biri olan Ayten'e hayat veren Ayça Mutlugil'in son hali ağızları açık bıraktı.

Üniversite okumak için farklı şehirden İstanbul'a gelen 7 öğrencinin hayatını anlatan dizide; öğrencilerin arasındaki farklara değiniliyor ve öğrencilerin başından geçen olaylar sıcak bir hikaye ile anlatılıyordu.

yedi numara ayten 2

Dizinin çapkın karakteri Ayten hareketli aşk hayatı, Recep ile kavgaları ile büyük beğeni topluyor ve seyirciyi güldürüyordu.

Ayça Mutlugil 2

Ayça Mutlugil 1

Ünlü oyuncu, babasının mesleği sebebiyle çocukluğunda birçok şehir gezdi. Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği 1991-1996/ İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 1996-2000 mezunudur.

Ayça Mutlugil 4

Ayça Mutlugil 3

Buradayken Yıldız Kenter, Oya İnci gibi isimler hocasıydı. Arkasından Londra'da oyunculuk üzerine sertifikalar almıştır.

Ayça Mutlugil 6

Ayça Mutlugil 5

Yedi Numara dizisinin Ayten rolüyle tanındı. Aynı zamanda dizinin senaryosu takımında yer aldı.

Ayça Mutlugil 7

Taner Ertürkler ile evli ve Tan adında bir çocuk annesidir.

Ayça Mutlugil 8

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla mest ettiSere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla mest etti
İtalyan spor spikeri dekoltesiyle mest ettiİtalyan spor spikeri dekoltesiyle mest etti
Sütyensiz poz verdi! Göğsündeki dövme dikkat çektiSütyensiz poz verdi! Göğsündeki dövme dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Ayça Mutlugil yedi numara yedi numara oyuncuları Oyuncu ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

Öz kızını öldürüp televizyona çıkmıştı! İğrenç gerçekler ortaya çıktı

Öz kızını öldürüp televizyona çıkmıştı! İğrenç gerçekler ortaya çıktı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la, Şahan Gökbakar'ın atışması sosyal medyayı salladı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la, Şahan Gökbakar'ın atışması sosyal medyayı salladı

CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!

CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!

Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: 11.759 liraya yükselecek!

Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: 11.759 liraya yükselecek!

Şampiyonluk kehaneti olay yarattı!

Şampiyonluk kehaneti olay yarattı!

Yürürlüğe girdi, başvuru ve ilk taksit ödeme tarihi netleşti!

Yürürlüğe girdi, başvuru ve ilk taksit ödeme tarihi netleşti!

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.