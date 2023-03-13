Yedi Numara'nın flörtöz Ayten'i yıllara meydan okuyor! Son hali ağızları açık bıraktı

Bir zamanların çok sevilen dizisi Yedi Numara'da unutulmaz karakterler biri olan Ayten'e hayat veren Ayça Mutlugil'in son hali ağızları açık bıraktı.

Üniversite okumak için farklı şehirden İstanbul'a gelen 7 öğrencinin hayatını anlatan dizide; öğrencilerin arasındaki farklara değiniliyor ve öğrencilerin başından geçen olaylar sıcak bir hikaye ile anlatılıyordu.

Dizinin çapkın karakteri Ayten hareketli aşk hayatı, Recep ile kavgaları ile büyük beğeni topluyor ve seyirciyi güldürüyordu.

Ünlü oyuncu, babasının mesleği sebebiyle çocukluğunda birçok şehir gezdi. Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği 1991-1996/ İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 1996-2000 mezunudur.

Buradayken Yıldız Kenter, Oya İnci gibi isimler hocasıydı. Arkasından Londra'da oyunculuk üzerine sertifikalar almıştır.

Yedi Numara dizisinin Ayten rolüyle tanındı. Aynı zamanda dizinin senaryosu takımında yer aldı.

Taner Ertürkler ile evli ve Tan adında bir çocuk annesidir.





