Yediği gollerle olay olmuştu! Taraftar 'dışarı' dedi, Gökhan Akkan maç sonu göz yaşlarını tutamadı... Ahmet Çakar'dan olay yorum: Çok tuhaf

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler rakibini Fred (3), Edin Dzeko ve Alikulov (K.K) golleriyle 5-0 mağlup ederken, Rizespor taraftarları 29 yaşındaki kaleci Gökhan Akkan'a tepki gösterdi.

Fred'in ceza sahası dışı şutundan Gökhan Akkan sektirdi ve topu ağlarında gördü. Fenerbahçe'nin ikinci golünde ise Edin Dzeko'nun dar açıdan yaptığı vuruşta Gökhan Akkan yanından geçen topa müdahale edemedi. Sarı-lacivertlilerin Fred ile bulduğu üçüncü golde Gökhan Akkan topu elinden kaçırdı.

Rizespor taraftarları gollerin ardından "Gökhan dışarı" tezahüratı yaparak protesto etti.

SOYUNMA ODASINDA AĞLADI

Karşılaşmanın ardından Rizespor taraftarlarıyla kaleci Gökhan Akkan arasında tartışma yaşandı. Akkan, Fenerbahçe'den yediği 'hatalı' goller sonrası gelen tepkilerin ardından Instagram hesabını kapattı. Bu arada milli kalecinin, maç bitiminde soyunma odasında gelen tepkiler yüzünden "benim de bir ailem var" diyerek ağladığı iddia edildi.

4 MAÇTA 20 GOL YEDİ

Fenerbahçe'den 5 gol yiyen Rizespor kalecisi Akkan, Fenerbahçe karşısında son 4 maçta 20 golü kalesinde gördü. Jose Mourinho, basın toplantısında Gökhan Akkan'la ilgili gelen soruyu, "rakip kaleci hakkında konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

İLHAN PALUT: HEPİMİZİN BAŞINA GELEBİLİR

Rizespor teknik direktörü İlhan Palut maç sonrasında Gökhan Akkan için "Futbolda goller yiyorsunuz, bazen rakip becerisiyle bazen bireysel hatalarla, bazen ayağınızdaki topu ıskalayabiliyor gol yiyebiliyorsunuz. Bazen kendi kalemize atıyorsunuz bazen de sahanın en gerisindeki adam kaleci hatalar yapabiliyor ama sonuç olarak hepsini takım olarak kalenizde görmüş oluyorsunuz. Bugün içimizden bir arkadaşımıza destek olma zamanı. Hepimizin başına gelebilir" şeklinde konuştu.

Öte yandan ünlü yorumcular da Gökhan Akkan'ın yediği goller için dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ÇOK TUHAF BİR DURUM"

Sportz programında konuşan Çakar, "Rizespor kalecisi Gökhan gerçekten bu gece tarih yazdı. Yediği gollerin hepsi birbirinden hatalı. Çok tuhaf bir durum çok" ifadelerini kullandı.

Çakar, "Maçın yıldızı Rizespor kalecisi Gökhan. Gökhanbahçe" yorumunu yaptı.

"ŞİKE YAPTI DEMEM"

Kontraspor Youtube kanalında konuşan Nihate Kahveci ise "Dzeko'nun golünde hoca oyundan alsa Gökhan'a çok büyük bir iyilik yapmış olurdu. Hadi ilk golde sert vurdu, top döndü falan derim ama ikinci golde Dzeko'nun sıfırdan uzak köşeye yerden vurduğu topta 10 cm ayağının dibinden geçiyor. Ne elle, ne de ayakla müdahale yapmaması benim aklım almıyor. Ne düşündü hiç anlamadım, Hiçbir refleks göstermedi."

"Bence orada maçı bitirdi. Gökhan daha önce de hatalı goller yemişti. Bu tarz golleri yiyor. Bu kadar hatalı gol yenildiği bir maç hatırlamıyorum. En son Muslera'nın yedikleri vardı. Ama iki taneydi. Ben asla 'şike yaptı' falan demem. Yediği golleri değerlendiririm. Hatalı gol yemiştir. Bugün öyle bir niyet olduğunu düşünmüyorum." dedi.

"10 GÜN UYUYABİLİR Mİ BİLMİYORUM"

TV 100'de karşılaşmayı değerlendiren Ümit Karan "Gökhan Akkan'ın kara gecesi, hayatının en karanlık gecesini yaşadığı kesin. Yediği goller komediydi. Bu çocuk bir hafta 10 gün uyuyabilir mi onu da bilemiyorum." şeklinde konuştu.

"YAZIKLAR OLSUN..."

Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı ise "Eğer bugün Rize kalesinde çime sabitlenmiş bir bostan korkuluğu olsaydı asla bu skor olmazdı. Dimdik düz duran bir bostan korkuluğu olsaydı 5-0 olmazdı. Bostan korkuluğu bostan… Yazıklar olsun… Bugünkü manzaradan sonra kimse Zalad’a falan laf etmesin…" dedi.