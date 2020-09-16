YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Yedikaya, "Bir an evvel kasa affı ve matrah artırımı çıkartılmalıdır"

Yedikaya, "Bir an evvel kasa affı ve matrah artırımı çıkartılmalıdır"

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.09.2020 13:09 | Son Güncelleme

Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, "Bir an evvel kasa affı ve matrah artırımı çıkartılmalıdır" dedi.Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Yedikaya, "Covid-19 döneminde sıkışan firmaların bilanço ve mizanları çok fazla bozulmuştur.

Yedikaya, "Bir an evvel kasa affı ve matrah artırımı çıkartılmalıdır"

Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, "Bir an evvel kasa affı ve matrah artırımı çıkartılmalıdır" dedi.
Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Yedikaya, "Covid-19 döneminde sıkışan firmaların bilanço ve mizanları çok fazla bozulmuştur. Bu bilanço ve mizanların düzeltilmesi için hem kasa affı ,hem de matrah artırımı hızlı bir şekilde uygulamaya sürülmelidir" dedi.
Yedikaya, "Firmalar bozulan stoklarını, işletmelerinden çeşitli nedenlerle çekmek zorunda oldukları kasa mevcutlarını ve ortaklar cari hesaplarını düzeltmek için hazineden uygun yollu yeni bir yapılandırma çıkartılmasını beklemektedirler, aksi takdirde yapılan incelemelerde firmalar yüklü miktarda vergi cezaları ile karşı karşıya kalacaklardır. Bu da çoğu firmanın kapısına kepenk vurmasına neden olacaktır" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:
"Dünyayı etkisi altına ekonomik krize karşı yabancı ülkeler bu ekonomik adımları atmıştır, şimdi sıra ülkemizdedir.
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları da envanterlerine ekleyebilmek için bu affı beklemektedir.
Bu yapılacak vergi affı ve matrah artırımları ülkemizdeki işletmelerin kasko sigortası olacaktır. En kısa sürede uygulamaya konulmasını siyasilerimizden ve bakanlık temsilcilerimizden bekliyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air! Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
04:51
Sabah
06:13
Öğle
12:38
İkindi
16:08
Akşam
18:52
Yatsı
20:10

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Melahat Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tuna Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’da ayrılık
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.