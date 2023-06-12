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Yedikleri mantardan zehirlenen 8 kişi hastanelik oldu

12.06.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’un Laçin ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 8 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yedikleri mantardan zehirlenen 8 kişi hastanelik oldu

Edinilen bilgilere göre, Laçin ilçesinde topladıkları mantarı yedikten bir süre sonra bulantı ve kusma şikayeti yaşayan Sinan Y., Leman O., Muharrem O., Şeriban G., Fehime G., Fırat G., Sadık G. ve Aslıhan G., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, zehirlendikleri belirlenen vatandaşlar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 8 kişinin de hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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