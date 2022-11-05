Yedikule nerede, nasıl gidilir? MasterChef Türkiye’nin çekildiği Yedikule Zindanları tarihi

Yedikule Hisarı’nın nerede olduğu araştırılıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef bu akşam Yedikule Zindanları’nda çekiliyor. Eski bir Rum semti olan Yedikule, Marmara Denizi kıyısında, Fatih'in Kocamustafapaşa ve Zeytinburnu'nun Kazlıçeşme semtleri arasında yer alır.

YEDİKULE NEREDE?

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı mahallelerden biridir. Eski bir Rum semti olan Yedikule, Marmara Denizi kıyısında, Fatih'in Kocamustafapaşa ve Zeytinburnu'nun Kazlıçeşme semtleri arasında yer alır. Adını, tarihî yarımadayı çevreleyen İstanbul surlarının semtte bulunan yedi kulesinden almaktadır.

Yedikule Zindanları (veya gözlem kalesi görünümünde olduğundan Yedikule Hisarı), İstanbul'un ve Türkiye'nin en eski açık hava müzelerinden birisidir.

Yedikule, aslında adı gibi bir zindan oluşturmak amacı ile değil, Roma'a misafir gelen kralları ve yabancı sarayların mensuplarını ihtişamlı bir şekilde karşılamak için yapıldı. Türk Tarih Kurumu'nun yaptığı araştırmalara ve elde edilen tarihi verilere göre, başlıkta belirtilen Altın Kapı'yı bir zafer takı olarak dönemin Roma İmparatoru Theodosius inşa ettirdi. Theodosius'tan sonra tahta geçen oğlu da dört tane yüksek gözlem kulesinden oluşan bir kaleyi kapı ile birleştirdi.

Semtte, Bizans döneminde beş kule bulunduğu ve semtin benzer biçimde Beşkule, (Yunanca: Penta prikyor) olarak adlandırıldığı rivayet edilmektedir.[kaynak belirtilmeli] İstanbul'un Türklerce ele geçirilmesinin ardından semtteki kulelere iki yeni kule daha eklenmiş ve toplam 7 kule barındıran semt bu dönemden sonra Yedikule olarak adlandırılagelmiştir. Osmanlı egemenliğinde, semtteki kuleler uzun yıllar zindan olarak kullanılmış; bu zindanlarda özellikle devlet görevlileri ve hanedan üyeleri tutulmuştur.

İstanbul banliyösünün Sirkeci-Halkalı hattı bu semtten geçer ve semtte aynı adlı bir de istasyon bulunur. Yedikule Hayvan Barınağı, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Yedikule Mezarlığı) semt sınırları içinde yer alır. Ayrıca 1944 yılında kurulmuş olan Yedikule GSK de semtin takımıdır.

