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Yedikuyular Kayak Merkezi’nde Kar Voleybolu Turnuvası

24.02.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Yedikuyular Kayak Merkezi’nde “Kar Voleybolu Turnuvası” düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Yedikuyular Kayak Merkezi’nde “Kar Voleybolu Turnuvası” düzenlendi. 16 takım ve 32 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirilen turnuva, şehrin bu branşta düzenlenen ilk turnuvası olma özelliği taşıyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle “Kar Voleybolu Turnuvası” düzenlendi. Türkiye’deki önemli kış turizmi ve kar sporu tesisleri arasında yer alan Yedikuyular Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe toplamda 16 takım ve 32 yarışmacı katıldı. Kar kalınlığının yer yer 100 santimetreyi geçtiği tesiste takımlar kıyasıya rekabet etti. Pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğin bu spor branşında Kahramanmaraş’ta düzenlenen ilk turnuva olduğu ifade edildi. Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl dönümü münasebetiyle turnuvada yarışan sporcular, madalyanın yanı sıra “İstiklal Kupası” ile ödüllendirildi.
Turnuvada, kadınlar kategorisinde Damla ve Fatmanur ikilisi birinci, Mine ve Sudenaz ikilisi ikinci olurken üçüncülüğü Nurgül ve Özlem ikilisi paylaştı. Kadınlar kategorisinde dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz tarafından verildi. Erkekler kategorisinde ise Yusuf Can ve Süleyman birinci olurken, Gürbüz ve Can Bartu ikinci, Selçuk ve Milcan ikilisi ise üçüncü seçildi. Erkekler kategorisinde dereceye giren sporcular, ödüllerini Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün elinden teslim aldı.
Turnuvanın ödül töreninde konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yedikuyular Kayak Merkezi’nde alt ve üst yapı yatırımlarımızla burayı çevre iller dâhil en hızlı ulaşılabilir merkez haline getirmek imkanı hasıl oldu. Tabii inşallah, bu tesisimiz pist çeşitliliği, telesiyejleri, bungalov evleri, bedesten çarşısı gibi teknik turistik yatırımların yanı sıra sportif faaliyetlerle de ön plana çıkacak. İlerleyen günlerde özellikle komşu şehirlerimizden misafirlerimizi hem turistik hem sportif bir cazibe merkezi olması münasebetiyle, tesisimizde ağırlamış olacağız” dedi.

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