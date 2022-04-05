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Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji eğitiminde Avrupa denkliği aldı

05.04.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji eğitiminde Avrupa denkliği aldı

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, Avrupa Periodontoloji Federasyonu European Federation Periodontology (EFP) tarafından yapılan denetimler sonrasında tekrardan akredite oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakülte, bu akreditasyonla Avrupa standartlarındaki eğitim kalitesini bir kez daha tescillerken diploma denkliği sayesinde mezunlarına, Avrupa’da pek çok kapıyı da aralamış oldu.

Türkiye’de EFP tarafından akredite edilen ilk ve tek program olan Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, geçirdiği denetim sonucu bir kez daha akredite oldu.

Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Periodontoloji A.D Başkanı, Prof. Dr. Bahar Eren Kuru ve ekibi tarafından yenilenen bu akreditasyon, sayesinde kurumun ve bölümün uluslararası kimliği bir kez daha tescillenmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EFP-PEC Eğitim Komisyonu (PEC) Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Moshe Goldstein, bu sıkı denetim süreci ile Yeditepe Periodontoloji bölümün branşa ait eğitim, eğitimci, hastane şartları ve hasta bakımı kriterlerinde Avrupa standartlarını başarı ile karşıladığını belirtti.

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