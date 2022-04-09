Yeditepe Üniversitesi İZ Kariyer Festivali başlıyor

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerin iş yaşamıyla tanışmasına olanak sunan İZ Kariyer Festivalini 11 Nisan Pazartesi günü başlatıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeditepelilerin kariyerlerindeki ilk adımı, kampüsün dışına çıkmadan atma fırsatını yakalayacağı İZ Kariyer Festivali, 11-29 Nisan'da üniversitenin Ataşehir’deki 26 Ağustos Yerleşimi’nde gerçekleştirilecek. Festivale katılacak 150’ye yakın firmanın yöneticisi, binlerce öğrenci ve mezunun iş ve staj başvurularını alarak, onların iş hayatına atılmasına olanak sağlayabilecek.

Yeditepe Üniversitesi’nin “HayallerimİZ, GayretimİZ, CesaretimİZ, HedeflerimİZ, GeleceğimİZ, KariyerimİZ” konseptiyle ve “Umut Veren Buluşmalar” ana temasıyla düzenlediği İZ Kariyer Festivali’nde, üç ayrı kategoride buluşmalar gerçekleştirilecek.

İZ Bırakan Kariyer kategorisinde, Öğrenci Merkezi’nin şubat ayında öğrencilere yaptığı “Kariyer Anketi” sonuçlarına göre onların en fazla dinlemek istediği profesyoneller kampüste ağırlanacak. Sektör lideri konuşmacılar, katılımcılarla tecrübelerini paylaşarak onlara kariyer rotalarını oluşturmalarında yol gösterecek.

Açılış konuşmasını Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Tevfik Nane’nin yapacağı festivalde öğrenciler, oyuncu ve anı zamanda İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Mert Fırat, FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Doğan Şentürk, BigChefs Kurucusu Gamze Cizreli, Microsoft Türkiye Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, Mezura Sağlık Beslenme Uzmanı ve Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak, Ay Yapım Yapımcısı Yamaç Okur ve FutureBright Group Kurucu Başkanı Akan Abdula gibi alanında isimlerle bir araya gelecek.

- Mülakat simülasyonları, vaka ve atölye çalışmaları

İZ Bırakan Mezunlar kategorisinde, Yeditepe Üniversitesi’nin başarılı mezunları öğrencilerle buluşacak. İZ Bırakan Markalar kategorisinde ise Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen İşveren Markalarının İK Temsilcileri, mülakat simülasyonları, atölye çalışmaları, staj ve iş görüşmeleriyle öğrencilere deneyimler yaşatacak. Festivalde kurulacak firma stantlarında öğrenci ve mezunların iş ve staj başvuruları toplanacak.

Bir şenlik havasında geçecek olan İZ Kariyer Festivali, binlerce öğrenci ve mezunun gün boyu düzenlenen oturumlarda sektör liderleriyle bir araya gelmesini sağlayacak. Medya, mühendislik, eczacılık gibi birçok alandan yetkin isim, kurumların gelecekteki stratejilerini ve gelecek neslin, yeni çağın iş dünyasına adaptasyon süreçlerini anlatacak. Salgın nedeniyle iki yıldır çevrim içi yapılan, bu yıl yüz yüze gerçekleştirilecek festivale şimdiden yoğun ilgi oluştu.

