Yeditepe Üniversitesi Rus yazar ve çevirmenleri ağırladı

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi “Rus Edebiyatı ve Çeviri Haftası” kapsamında, günümüz Rus edebiyatının önemli temsilcilerini, çevirmenleri ve yayınevleri temsilcilerini ağırladı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Moskova merkezli Rusya Çeviri Enstitüsü’nün (İnstitut Perevoda) katkılarıyla düzenlenen hafta kapsamında ilk etkinlikler, 11-12 Ekim tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi’nin Kayışdağı’ndaki 26 Ağustos Yerleşimi’nde gerçekleştirildi.

Çağdaş Rus edebiyatının önemli temsilcilerinden Aleksey Varlamov, Yevgeni Vodolazkin, Pavel Basinski, Arina Obuh, Yekaterina Barbanyaga ve Yevgeni Reznichenko’un söyleşilerle öğrencilere deneyimlerini aktardığı etkinlikte, Ataol Behramoğlu, Uğur Büke, Hülya Arslan ve Serdar Arıkan çeviri atölyelerinde öğrencilerle bir araya geldi.

İstanbul’daki üniversitelerin yanı sıra Artvin, Rize, Eskişehir, Konya ve Kayseri gibi Türkiye’nin farklı şehirlerindeki üniversitelerden gelen yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de katıldığı çeviri atölyelerinde Rus yazarlar ve onların eserlerini Türkçeye çevirmiş olan çevirmenler, öğrencilere çeviri süreçlerini ve deneyimlerini aktardı.

Etkinlik kapsamında, küratörlüğünü Anna Esparsa’nın yaptığı Rus Yazarları Sergisi açıldı. Dünyada dört ülkeyi gezen ve beşinci durağı Türkiye olan sergi, Fyodor Dostoyevski, Lev Tolstoy, Aleksandr Puşkin, İvan Turgenyev, Nikolay Gogol, Mihail Bulgakov, Aleksandr Soljenitsin gibi Rus edebiyatının önemli yazarlarının hayatlarının dönüm noktalarından kesitler sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi, Çevirmen Hülya Arslan, genellikle, Tolstoy, Dostoyevski gibi önceki yüzyıllarda yaşamış olan yazarların eserlerini çevirdiklerini belirterek, "O dönemi anlamaya çalışıyoruz. Ama biz bugün, burada hem günümüzde eserleri dünya dillerine de çevrilmiş Rus yazarları hem de onların çevirmenleri ile gelecekteki çevirmenlerimizi bir araya getirerek önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Söyleşilerde ve çeviri atölyelerinde Rusça çeviri ile ilgilenen öğrenciler önemli kazanımlar elde ettiler. Bu buluşmanın gelecekteki çevirmenlerimizin hayatlarına dokunan önemli bir buluşma olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Serginin küratörü Anna Esparsa’nın uzun yıllar bu sergi üzerinde çalıştığını vurgulayan Arslan, “Serginin ilk gösterimi Kremlin duvarlarında yapıldı. Sergideki panolarda her bir yazarın bilinmeyen hikâyeleri anlatılıyor. Her panoda yazarın el yazısından bir örnek ve dünyaca ünlü yazarların, o yazarlar için söylenmiş sözleri bulunuyor. Sergi yazarların hayatlarının dönüm noktalarından kesitler sunuyor ve bu seçkiyi burada sergileyebilmek bizim için çok önemliydi.” değerlendirmesinde bulundu.

Eserleri dünya dillerine çevrilmiş olan yazar Yevgeni Vodolazkin de İstanbul’a ilk kez geldiğini kaydederek, “Çok büyük, muhteşem bir şehir. Gençlerle bir araya geldik. Gençler çok zeki, çok bilgililer. Yeditepe Üniversitesi’nde onlarla bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Çok güzel düşüncelerle ayrılıyorum İstanbul’dan.” şeklinde konuştu.

Lev Tolstoy uzmanı, araştırmacı-yazar Pavel Basinski ise Rusça çeviriye ilgili duyan öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Bu şehir hakkında çok şey duydum. Bulgakov’un Beg (Kaçış) eseri İstanbul sahnesi ile başlar. Tarihimiz ve Rus yazarlar için İstanbul çok önemlidir. Biz de bugün burada Yeditepe Üniversitesi’nin bu güzel kampüsünde gençlerle edebiyat ve çeviri üzerine konuşmaktan, onlara Tolstoy’dan söz etmekten çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Rus Edebiyatı ve Çeviri Haftası kapsamındaki etkinlikler, 13-14 Ekim’de İstanbul Üniversitesi’nde devam ediyor.

