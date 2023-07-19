YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS! 2 ve 4 yıllık Yeditepe Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar

Yeditepe Üniversitesi taban puanları, 2023 YKS sonuçları öncesi internette araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları açıklanınca tercih süreci başlayacak ve bu üniversitede eğitim görmek isteyenler taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlara dikkat edip tercih yapacak. Yeditepe Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları internette araştırılıyor. Yeditepe Üniversitesi taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
Yeditepe Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıp(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2022
|13
|2215
|533.73308
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|15
|2851
|531.02104
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2022
|9
|5121
|523.86661
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıp(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
|SAY
|2022
|15
|6659
|520.03214
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|15
|13655
|506.16403
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|16
|991
|503.39579
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|15
|16625
|501.38294
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2022
|14
|22447
|492.576
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çeviribilimi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|14
|3485
|488.4917
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıp(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)
|SAY
|2022
|61
|27719
|485.30717
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|12
|2480
|483.32941
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|6
|2929
|479.35362
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|10
|4559
|479.16198
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|6
|33217
|478.0976
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|8
|5003
|475.54883
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İşletme(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|14
|3558
|474.63882
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tarih(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|4
|858
|474.6292
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Genetik ve Biyomühendislik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|11
|36103
|474.48588
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|14
|4087
|470.80974
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Matematik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|5
|40992
|468.40828
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|9
|1164
|468.04261
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|10
|1168
|467.89386
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|71
|43599
|465.32708
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Fransızca) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|3
|5196
|464.40496
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|14
|44573
|464.09045
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|4
|1567
|461.75125
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|10
|1584
|461.566
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|8
|48298
|459.65388
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2022
|49
|51427
|455.92802
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Geliştirme(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|8
|51484
|455.85292
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Reklam Tasarımı ve İletişimi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|9
|2068
|455.1933
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|6
|52218
|454.99053
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|5
|2114
|454.65856
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|3
|2410
|451.68768
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rus Dili ve Edebiyatı(Rusça) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|10
|9379
|450.48488
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2022
|44
|57040
|449.48163
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektronik Ticaret ve Yönetimi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|6
|8808
|449.43273
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|5
|57302
|449.18495
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|9
|2751
|448.92763
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Finans(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|4
|9839
|446.12192
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|6
|60193
|445.97546
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|14
|10481
|444.31327
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İşletme Yönetimi(Almanca) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|3
|11480
|441.55334
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Fizik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|10
|64945
|440.71509
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|11
|65711
|439.88324
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|14
|67153
|438.2569
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|13
|13479
|437.16165
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sanat ve Kültür Yönetimi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|10
|4988
|435.36886
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|10
|70623
|434.44827
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|12
|72197
|432.7913
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|62
|73006
|431.91428
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|7
|16988
|431.10879
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|4
|75194
|429.62806
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gıda Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|5
|78417
|426.32269
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2022
|32
|80002
|424.73553
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|5
|86622
|418.09092
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sosyoloji(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|4
|33271
|415.48157
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|73
|37670
|412.32708
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|8
|98027
|407.34386
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|76
|100770
|404.80674
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Kamu Yönetimi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|3
|57559
|400.00662
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çeviribilimi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|70
|23904
|399.80391
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|23
|106393
|399.70266
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|7
|59282
|399.01093
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|15
|107622
|398.63441
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Turizm İşletmeciliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|5
|62315
|397.31074
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|43
|26621
|392.09365
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|20
|79133
|388.6298
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|9
|120737
|387.54256
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|55
|29286
|384.73226
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|13
|126427
|382.99007
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|37
|126593
|382.8566
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Felsefe(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|10
|101586
|378.12439
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|44
|123670
|368.78294
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|51
|65508
|368.64378
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|4
|36743
|364.46722
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|71
|153119
|363.95101
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|58
|153997
|363.38572
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|4
|38183
|360.6714
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Genetik ve Biyomühendislik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|65
|158381
|360.47419
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çeviribilimi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|12
|38743
|359.24291
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|5
|161673
|358.41531
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tarım Ticareti ve İşletmeciliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|5
|158571
|355.88947
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|5
|165959
|355.82115
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Antropoloji(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|10
|170734
|351.80746
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|63
|171751
|351.48834
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|7
|177216
|349.28926
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|25
|137568
|341.66638
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İşletme Yönetimi(Almanca) UOLP- FH KIEL Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|2
|220878
|337.12342
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|40
|208699
|333.1032
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|20
|211431
|331.82677
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|32
|269271
|325.53356
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|5
|276102
|324.04452
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İşletme Yönetimi(Almanca) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|18
|280524
|323.07624
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İşletme(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|67
|286462
|321.82172
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|37
|238822
|319.89148
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|29
|245347
|317.25894
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gıda Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|20
|245607
|317.1656
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|49
|255778
|315.40477
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|72
|333430
|312.66272
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|32
|338693
|311.70182
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|8
|281449
|311.06188
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|51
|265422
|309.63286
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|48
|268202
|308.64411
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İşletme(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|10
|356794
|308.54039
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Geliştirme(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|40
|269939
|308.01348
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|54
|312651
|306.08377
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|25
|393287
|302.54995
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İşletme(İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|5
|402027
|301.1966
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|10
|402724
|301.09035
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektronik Ticaret ve Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|31
|403120
|301.02756
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|2
|290849
|300.87917
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|5
|365133
|298.42709
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|59
|301667
|297.39341
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|37
|303832
|296.74096
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Geliştirme(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|7
|307587
|295.59091
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|5
|442400
|295.24473
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Fizik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|10
|309952
|294.88016
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70
|311301
|294.47343
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|66
|457290
|293.12046
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektronik Ticaret ve Yönetimi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|5
|478937
|290.22653
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|25
|329051
|289.3102
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Reklam Tasarımı ve İletişimi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|50
|436869
|289.01734
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|5
|437486
|288.94211
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|28
|348894
|283.82904
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|15
|351839
|283.07283
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|42
|536926
|282.96927
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sanat ve Kültür Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|8
|497897
|281.7187
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Fransızca) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|20
|557142
|280.58791
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Matematik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|30
|362976
|280.21642
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|50
|532560
|277.86303
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|10
|376674
|276.89493
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|10
|593575
|276.48783
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Turizm İşletmeciliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|10
|602198
|275.54539
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|46
|385764
|274.77388
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|2
|391525
|273.47777
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|4
|583593
|272.42161
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tarım Ticareti ve İşletmeciliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|10
|651733
|270.33134
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Kamu Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|18
|660719
|269.4321
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sosyoloji(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|25
|713867
|264.28515
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rus Dili ve Edebiyatı(Rusça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|25
|78500
|264.08486
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|18
|696504
|261.15842
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Fizik(İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|3
|518336
|250.40522
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Felsefe(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|7
|934683
|245.44471
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tarih(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|25
|876176
|244.92078
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|25
|1114948
|223.92247
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Antropoloji(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|10
|-
|-
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|40
|-
|-
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|25
|-
|-
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|227363
|387.43555
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İnternet ve Ağ Teknolojileri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|257190
|379.21782
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektronik Teknolojisi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|259211
|378.71004
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Otomotiv Teknolojisi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|282004
|373.03426
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1005731
|282.75445
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İnternet ve Ağ Teknolojileri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1251288
|265.51337
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Otomotiv Teknolojisi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1369067
|258.21569
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektronik Teknolojisi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1826389
|234.26313
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.
2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.
Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.