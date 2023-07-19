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  4. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS! 2 ve 4 yıllık Yeditepe Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS! 2 ve 4 yıllık Yeditepe Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar

19.07.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeditepe Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları üniversite tercih sürecinde öğrencilere yol gösterecek. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS sınav sonuçları ile ilgili beklenen açıklama 20 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak. "2023 YKS sonuçları açıklandı" duyurusunu bekleniyor. Yeditepe Üniversitesi taban puanları merak konusu oldu. İşte Yeditepe Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve barı sıralamaları hakkında bilgiler...

Yeditepe Üniversitesi taban puanları, 2023 YKS sonuçları öncesi internette araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları açıklanınca tercih süreci başlayacak ve bu üniversitede eğitim görmek isteyenler taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlara dikkat edip tercih yapacak. Yeditepe Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları internette araştırılıyor. Yeditepe Üniversitesi taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

Yeditepe Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıp(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAY 2022 13 2215 533.73308
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 15 2851 531.02104
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 9 5121 523.86661
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıp(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAY 2022 15 6659 520.03214
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 15 13655 506.16403
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hukuk(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 16 991 503.39579
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 15 16625 501.38294
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 14 22447 492.576
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çeviribilimi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 2022 14 3485 488.4917
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıp(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) SAY 2022 61 27719 485.30717
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 12 2480 483.32941
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 6 2929 479.35362
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 2022 10 4559 479.16198
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Kimya Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 6 33217 478.0976
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 2022 8 5003 475.54883
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İşletme(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 14 3558 474.63882
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tarih(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 4 858 474.6292
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Genetik ve Biyomühendislik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 11 36103 474.48588
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Psikoloji(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 14 4087 470.80974
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Matematik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 5 40992 468.40828
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 9 1164 468.04261
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 10 1168 467.89386
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 71 43599 465.32708
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Fransızca) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 3 5196 464.40496
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 14 44573 464.09045
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 4 1567 461.75125
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 10 1584 461.566
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 8 48298 459.65388
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 49 51427 455.92802
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yazılım Geliştirme(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 8 51484 455.85292
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Reklam Tasarımı ve İletişimi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 9 2068 455.1933
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 6 52218 454.99053
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 2114 454.65856
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 3 2410 451.68768
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rus Dili ve Edebiyatı(Rusça) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 2022 10 9379 450.48488
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 44 57040 449.48163
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektronik Ticaret ve Yönetimi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 6 8808 449.43273
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 5 57302 449.18495
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 9 2751 448.92763
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Finans(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 4 9839 446.12192
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgi Güvenliği Teknolojisi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 6 60193 445.97546
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 14 10481 444.31327
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İşletme Yönetimi(Almanca) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 3 11480 441.55334
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Fizik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 10 64945 440.71509
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 11 65711 439.88324
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 14 67153 438.2569
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 13 13479 437.16165
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sanat ve Kültür Yönetimi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 10 4988 435.36886
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 10 70623 434.44827
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 12 72197 432.7913
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 62 73006 431.91428
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 7 16988 431.10879
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 4 75194 429.62806
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gıda Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 5 78417 426.32269
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 32 80002 424.73553
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 5 86622 418.09092
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sosyoloji(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 4 33271 415.48157
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hukuk(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 73 37670 412.32708
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 8 98027 407.34386
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 76 100770 404.80674
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Kamu Yönetimi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 3 57559 400.00662
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çeviribilimi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 2022 70 23904 399.80391
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 23 106393 399.70266
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 7 59282 399.01093
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 15 107622 398.63441
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Turizm İşletmeciliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 62315 397.31074
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 2022 43 26621 392.09365
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hukuk(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 20 79133 388.6298
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 9 120737 387.54256
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 2022 55 29286 384.73226
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 13 126427 382.99007
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Kimya Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 37 126593 382.8566
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Felsefe(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 10 101586 378.12439
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Psikoloji(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 44 123670 368.78294
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 51 65508 368.64378
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 2022 4 36743 364.46722
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 71 153119 363.95101
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 58 153997 363.38572
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 2022 4 38183 360.6714
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Genetik ve Biyomühendislik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 65 158381 360.47419
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çeviribilimi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 2022 12 38743 359.24291
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 5 161673 358.41531
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tarım Ticareti ve İşletmeciliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 158571 355.88947
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 5 165959 355.82115
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Antropoloji(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 10 170734 351.80746
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 63 171751 351.48834
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 7 177216 349.28926
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 25 137568 341.66638
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İşletme Yönetimi(Almanca) UOLP- FH KIEL Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 2 220878 337.12342
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 40 208699 333.1032
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 20 211431 331.82677
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Psikoloji(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 32 269271 325.53356
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 5 276102 324.04452
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İşletme Yönetimi(Almanca) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 18 280524 323.07624
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İşletme(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 67 286462 321.82172
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 37 238822 319.89148
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 29 245347 317.25894
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gıda Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 20 245607 317.1656
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 49 255778 315.40477
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 72 333430 312.66272
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 32 338693 311.70182
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 8 281449 311.06188
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 51 265422 309.63286
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 48 268202 308.64411
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İşletme(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 10 356794 308.54039
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yazılım Geliştirme(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 40 269939 308.01348
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 54 312651 306.08377
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 25 393287 302.54995
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İşletme(İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 5 402027 301.1966
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 10 402724 301.09035
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektronik Ticaret ve Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 31 403120 301.02756
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 2 290849 300.87917
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 365133 298.42709
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 59 301667 297.39341
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgi Güvenliği Teknolojisi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 37 303832 296.74096
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yazılım Geliştirme(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 7 307587 295.59091
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 5 442400 295.24473
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Fizik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 10 309952 294.88016
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 70 311301 294.47343
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 66 457290 293.12046
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektronik Ticaret ve Yönetimi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 5 478937 290.22653
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 25 329051 289.3102
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Reklam Tasarımı ve İletişimi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 50 436869 289.01734
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 437486 288.94211
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 28 348894 283.82904
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 15 351839 283.07283
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 42 536926 282.96927
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sanat ve Kültür Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 8 497897 281.7187
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Fransızca) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 20 557142 280.58791
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Matematik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 30 362976 280.21642
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 50 532560 277.86303
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 10 376674 276.89493
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 10 593575 276.48783
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Turizm İşletmeciliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 10 602198 275.54539
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 46 385764 274.77388
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 2 391525 273.47777
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 4 583593 272.42161
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tarım Ticareti ve İşletmeciliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 10 651733 270.33134
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Kamu Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 18 660719 269.4321
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sosyoloji(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 25 713867 264.28515
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rus Dili ve Edebiyatı(Rusça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 2022 25 78500 264.08486
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 18 696504 261.15842
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Fizik(İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 3 518336 250.40522
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Felsefe(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 7 934683 245.44471
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tarih(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 25 876176 244.92078
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 25 1114948 223.92247
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Antropoloji(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 10 - -
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 40 - -
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 25 - -

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mekatronik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 227363 387.43555
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnternet ve Ağ Teknolojileri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 257190 379.21782
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektronik Teknolojisi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 259211 378.71004
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Otomotiv Teknolojisi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 282004 373.03426
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mekatronik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1005731 282.75445
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnternet ve Ağ Teknolojileri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1251288 265.51337
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Otomotiv Teknolojisi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1369067 258.21569
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektronik Teknolojisi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1826389 234.26313

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

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2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.

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MEB duyurdu: Milyonlarca öğrenci için beklenen süreç başladıMEB duyurdu: Milyonlarca öğrenci için beklenen süreç başladı
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