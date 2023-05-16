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Yeditepe Üniversitesi'ne "İç Denetimde Farkındalık" ödülü

16.05.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİDE tarafından düzenlenen 13. İç Denetim Farkındalık Ödül Töreni'nde Yeditepe Üniversitesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tuba Şavlı İbiş ödüle değer bulundu.

Yeditepe Üniversitesi, 13. İç Denetim Farkındalık Ödülleri'nde iki ayrı ödüle layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından tüm dünyada "İç Denetimde Farkındalık Ayı" olarak kutlanan mayıs etkinlikleri kapsamında 13. İç Denetim Farkındalık Ödül Töreni düzenlendi.

Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, mesleki farkındalığın gelişimi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan kurum ve kişiler ile toplumsal alanda fark yaratanlara yönelik verilen toplam 6 kategorideki ödüller sahiplerini buldu.

Yaklaşık 200 profesyonelin katıldığı törende iç denetim mesleğinin bilinirliliğine, değer kazanmasına imkan sağlayacak gönüllü faaliyetleri nedeniyle "Bireysel Farkındalık Ödülü" Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tuba Şavlı İbiş'e verilirken; "Akademik Farkındalık Ödülü"nün sahibi Yeditepe Üniversitesi oldu.

Törende Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl'e ödülü TİDE Genel Müdürü Aslı Çavuşoğlu takdim etti.

Doç. Dr. Tuba Şavlı İbiş ise ödülünü TİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Tanrıverdi'nin elinden aldı.

Etkinlikte Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener "Deprem risklerinin en aza indirgenmesi mümkün mü?" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

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