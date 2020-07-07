YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. ’Yediveren’ inciri toplanmaya başlandı

’Yediveren’ inciri toplanmaya başlandı

MANİSA HABERLERİ  | 07.07.2020 14:42 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde incir hasadı başladı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde incir hasadı başladı. Yılda 7 kez ürün veren ve ’Yediveren’ inciri adı verilen lezzetli incirlerin hem iç piyasaya hem de yurtdışına gönderiliyor.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sabahın ilk ışıklarıyla hasat için bahçelere giden üreticiler saat 09.00’a kadar incir topluyor. İncirleri büyük bir titizlikle toplayan üreticiler aynı özenle kasalara yerleştiriyor. Toplanan ve kasalanan incirler daha sonra mahalledeki incir alım merkezine gönderiliyor. Kilosu 6 ila 11 TL arasında satılan incirler, daha sonra ihracata ve Türkiye’nin bir çok noktasına gönderiliyor.
Osmancık Mahallesi Muhtarı Salim Çetin de, rekolte ve fiyat konusunda olumlu bir sezon geçireceklerini ifade ederek, "Yediveren inciri Turgutlu’ya has bir ürün. Bu sene fiyatlar ve rekolte iyi, üreticinin yüzü gülüyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Beşinci kez başkan seçildi

Beşinci kez başkan seçildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Kuyuda mahsur kalan hayvan kurtarıldı

Kuyuda mahsur kalan hayvan kurtarıldı

Manisa Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
03:57
Sabah
05:46
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:45
Yatsı
22:25

Manisa Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Gürsev Eczanesi
Merkez
Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Öyküm Eczanesi
Merkez
Okyay Eczanesi
Turgutlu
Şirvan Eczanesi
Turgutlu
Yeni Dutlulu Eczanesi
Akhisar
Okan Eczanesi
Salihli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kafası yağmur suyu giderine sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Kafası yağmur suyu giderine sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.