Yelda hemşire cepheden sonra İzmir'deki depremde de görev aldı

İzmir depremini Aydın'da da hissettiklerini anlatan Özçelebi, o anda 2 çocuğuyla evde olduğunu, durumun ciddiyetini haber alınca da ekip olarak afet bölgesine geçtiklerini ifade etti.

Yıkılan binadan sağ olarak çıkartılan ancak daha sonra hastanede hayatını kaybeden 62 yaşındaki Halim Sarı ile enkaz altında diyalog kurduğunu anımsatan Özçelebi, o anda inanılmaz duygular yaşadığını ama kurtarılan canın ölümüne de üzüldüğünü dile getirdi.

- "Dakikaların, saniyelerin önemi vardı"

İlk kez deprem bölgesinde görev aldığını vurgulayan Özçelebi, şunları kaydetti:

"Gittiğim ilk anda inanılmaz kötü oldum. Çünkü alanda, yıkıntıların altında canların olduğunu biliyorduk. Dakikaların, saniyelerin önemi vardı. Enkazın altındasınız, bina her an üstünüze çökebilir ve bundan korkmuyorsunuz. Çünkü orada bir can var ve o canı kurtarma telaşındasınız. Deprem alanına gittiğimizde inanılmaz bir duygu yoğunluğu vardı. Orada sizin de anneniz ya da babanız olabilirdi. Onları bazen, çaresizce beklemek zorunda olduğumuz anlar oldu. Çıkardığımız yaralılara müdahale ettiğimizde inanılmaz mutlu olduk. Çünkü bir cana dokunuyorduk. Bu da bizi mutlu kıldı. Hemşire ve UMKE gönüllüsü olduğum için inanılmaz gururlu ve mutluyum."