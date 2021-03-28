Yeliz Kuvancı kimdir, kaç yaşında, nereli? Sadakatsiz Bahar kimdir?

Yeliz Kuvancı, Arda Türkmen'in sunumuyla Kanal D'de yayınlanan Arda ile Omuz Omuza programının bu haftaki konuğu oldu. Her pazar birçok ünlü ismi programında ağırlayan Arda Türkmen, bugün ise Yeliz Kuvancı ile lezzetli Karidesli Dil Balığı ve Safranlı Rizotto yapıyor. Sadakatsiz dizisinde Bahar karakterine hayat veren Kuvancı, ilk çıkışını ise Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı İnci karakteri ile yapmış ve büyük bir başarı yakalamıştı.

YELİZ KUVANCI KİMDİR?

Yeliz Kuvancı 28 Şubat 1987 tarihinde dünyaya geldi. Ankara doğumlu olan Yeliz Kuvancı, lisans eğitimini Beykent Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünde tamamladı.

2010'da, Öyle Bir Geçer Zaman ki'de oynadığı İnci isimli müzik öğretmeni rolüyle akıllara kazınan Yeliz Kuvancı, 2011-2012 sezonunda Seni Bana Yazmışlar adlı komedi dizisinde de rol aldı.

TRT 1'de yayınlanan Böyle Bitmesin adlı dizisinde yine bir komedi ile izleyici karşısına çıkan Yeliz Kuvancı, Kocamın Ailesi ve Hangimiz Sevmedik adlı dizilerde de oynayarak büyük bir çıkış yakaladı.