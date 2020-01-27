Yeliz Yeşilmen'den Banu Alkan'a olay sözler! 'Yemiş de yemiş... Lavabo batmış'

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuşan Yeliz Yeşilmen'in, "Banu Alkan bir açıklaması vardı; 'Bülent Ersoy ıstakoz yemeyi benden öğrendi' diye" sorusuna verdiği cevap olay oldu.

'BEDAVA DİYE HAVYARI YEMİŞ DE YEMİŞ'

Ünlü şarkıcı, "Banu Alkan'la ilgili çok enteresan bir şey duymuştum. Uçakta o programa giderken business class'ta havyar ikram ediliyor. O da bedava buldum diye yemiş de yemiş, yemiş de yemiş. Biliyorsunuz 12-13 saat uçuş var, lavabo krizi yaşamışlar. Bunu o ekipten biri anlattı" dedi.

'LAVABO BATMIŞ, UÇAK BATIŞ'

"Yine olay olmasın, ne olur kimse bana saldırmasın. Lavabolar tıkanmış, yani anlatamayacağım. Bunu duymuş muydunuz?" Yeşilmen, "Çok değişik, enteresan olaylar yaşanmış. Lavabo batmış, uçak batmış... 'Mide ameliyat şart' diyorum, tavsiye ediyorum" sözleri ile Banu Alkan'ı hedef aldı.

Geçtiğimiz günlerde Etiler’de bir mekanda objektiflere takılan Banu Alkan, ‘Dünya Güzellerim’ programında birlikte kamera karşısına geçtiği Bülent Ersoy'un “Vieatnam’da ıstakozu benden öğrendi. Her gün ısmarlıyordum ona. Istakozcu oldu” açıklamasına, “Çok doğru, çok haklı” karşılığını vermişti.



