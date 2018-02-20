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Yeliz Yeşilmen’e büyük şok! İcra memurlarını görünce...

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.02.2018 10:15 | Son Güncelleme

Adana’da oyuncu Yeliz Yeşilmen’in yeni açtığı iş yerine, eşi Ali Uğur Akbaş’ın 190 bin liralık borcu nedeniyle haciz geldi

Yeliz Yeşilmen’e büyük şok! İcra memurlarını görünce...

Adana'da oto galericilik yapan Sadri Ziya Pekçetin, Yeliz Yeşilmen’in eşi Ali Uğur Akbaş’tan alacağı 190 bin lira için icra takibi başlattı.

2016 yılından kalma borcun ödenmemesi üzerine geçen Cumartesi günü açılışı yapılan Yeliz Yeşilmen’e ait kafe tarzındaki işyerine avukatlarla birlikte icra memurları geldi.

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Adana 5’inci İcra Müdürlüğü’nün 2016/9239 sayılı dosyasına göre işlem yapan görevlileri gören Yeliz Yeşilmen, bir süre sonra arabasına binip, hızla uzaklaştı. İş yerinde avukat eşliğinde işlem yapan icra memurları da daha sonra ayrıldı.

Yeliz Yeşilmen, basın danışmanı aracılığıyla bir yanlış anlaşılma olduğunu ileri sürdü.

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yeliz yeşilmen icra

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