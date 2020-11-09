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Yelken: 18. Sonbahar Göcek Yarış Haftası

MUĞLA HABERLERİ  | 09.11.2020 20:59 | Son Güncelleme

Yelken: 18. Sonbahar Göcek Yarış Haftası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 18. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve 10 Kasım Atatürk Kupası yarışları tamamlandı.

Göcek Yat Kulübü ile D-Marin Göcek iş birliğinde, Göcek Mahallesi açıklarında gerçekleştirilen organizasyonda, aralarında 13 ülkeden sporcuların olduğu 82 teknede 586 yelkenci mücadele etti.

D-Marin Türkiye Operasyon Direktörü Onur Ugan, AA muhabirine, yarışların sorunsuz tamamlandığını söyledi.

Ugan, her yıl düzenli olarak yapılan organizasyona uluslararası katılım olduğunu, etkinliğin ülke ve bölge tanıtımına büyük katkı sunduğunu kaydetti.

Yarışlar sonunda sınıflarına göre ilk sırayı alan yatlar, kaptanları ve ülkeleri şöyle:

IRC 1: Courrier Du Coeur - Arbuzov Andrey (Rusya)

IRC 2: Wings Of Island - Tora Kurtoğlu (Türkiye)

IRC 3: İzmir Yelken - Kaan Özgönenç (Türkiye)

IRC 4: İskorpit - Segey Golofast (Rusya)

Organizasyonun sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

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