Yelkende Techno Milli Takım kampı, İzmir'de düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Techno Milli Takım Kampı, 15-19 Ekim tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre, Çeşme ilçesindeki Arkas Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde, 17 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek kamp, Ferit Ercan'ın antrenörlüğünde yapılacak.

Kampa, Naz Enis, Efe Eniz, Ada Tan, Artun Şenol, Sude Bulduk, Burak Alp Akyıldız, Melek Altunsöz, Erencan Kolburan, Ada Delfin Canpolat, Devrim Karataş, Rüya Uğurlu, Emir Mercanoğlu,Sina Elakdar, Alya Kaplan, Yaman Kayacık, Alaz İneler ve Buse Tunç katılacak.



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