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Yem üreticileri, yemdeki katkı maddelerinin yurt içinde üretilmesini istiyor

31.01.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sektörde yıllık 200 bin ton üretim yapan fabrikanın müdürü Nuri Şahin: - "Sulama problemi çözülebilirse, yemde kullanılan katkı maddelerini ithal etmeyi bırakıp, ihraç edebilir duruma gelebiliriz" - Hayvancılık sektörüne yem tedariği sağlayan fabrikanın müdürü Abdurrhaman Özbalcı: - "İthal edilen yem katkı maddesinin yurt içinde üretilmesi şart. Bu da uzun vadede Türkiye'deki tarım alanlarının daha iyi kullanılması ve sulanmasıyla sağlanabilir"

SAVAŞ GÜLER - Hayvancılık sektörünün en önemli unsurlarından olan yemde fiyat artışına tepki gösteren üreticiler, sulama projeleriyle üretimin artırılmasını, yemde katkı maddesi ithalatının son bulmasını istiyor.

Türkiye'nin büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve diğer tüketimlerde kullanılan yıllık yem miktarının ortalama 25 milyon ton civarında olduğu biliniyor.

Sektörde 43 yıldır hayvan üreticilerine karma yem tedarik eden fabrikanın müdürü Nuri Şahin, AA muhabirine, yem fiyatlarının artışından hayvancılık yapanların da yem üreticilerinin de rahatsız olduğunu söyledi.

Hayvansal yem üretiminde kullanılan soya, küspe ve yemlik mısır gibi ürünlerin yaklaşık yüzde 50'sinin ithal edildiğini ifade eden Şahin, "Bu nedenle yem üreticileri kur hareketlerinden etkileniyor. Kurdaki hareketlilik, sektördeki sürdürülebilirliği dönem dönem aksatıyor." diye konuştu.

Doğru planlama ve desteklemelerle sorunun ortadan kalkacağına inandıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki tarımsal alan miktarı 28 milyon hektar. Bu alandan 16,5 milyon hektarı tarımda kullanılabilirken, 6,5 milyon hektarını sulayabiliyoruz. Geriye kalan 10 milyon hektar arazi ya kıraç ya da nadasa bırakılıyor. Sulama problemi çözülebilirse, yemde kullanılan katkı maddelerini ithal etmeyi bırakıp, ihraç edebilir duruma gelebiliriz. Havza bazlı destekler ve havzalar arasında su transferinin sağlanması lazım. Ülkemizde bu altyapı ve imkan var."

- "İthal edilen yem katkı maddesinin yurt içinde üretilmesi şart"

Sektörde, hayvan üreticilerinin 60 yıldır yem ihtiyacını karşılayan başka bir fabrikanın müdürü Abdurrhaman Özbalcı ise hayvan popülasyonunun azalması ve dolar kurunun oynaklığı nedeniyle yem satışlarının bir miktar azaldığını belirtti.

Yemdeki katkı maddesinde ithalatın önüne geçilmesi gerektiğine işaret eden Özbalcı, "İthal edilen yem katkı maddesinin yurt içinde üretilmesi şart. Bu da uzun vadede Türkiye'deki tarım alanlarının daha iyi kullanılması ve sulanmasıyla sağlanabilir. Başka bir alternatif de yem katkı maddelerinin alım politikasının daha ön görülü, gerekirse bir yıl vade sunarak, devletimizin fiyatların daha ucuz olduğu dönemde ham madde desteği sağlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcilerinden Erkut Gürbüz de Türkiye'deki hayvan üreticisinin yem ihtiyacının karşılanmasında ve lojistiğinde herhangi bir sorun yaşanmadığını anlattı.

Gürbüz, şöyle devam etti:

"İthal edilen küspe grupları, vitamin ve mineral destekli ham maddelerin iyi bir planlamayla Türkiye'de daha ekonomik bir şekilde üretilebilmesi ve desteklemelerin yapılması gerekiyor. Diğer bir husus ise Türkiye'de üretilen yem ham maddelerinin, doğru bir hayvancılık politikasıyla beraber üretilmesi gerekiyor."

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