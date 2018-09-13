Yemek yapmayı sevenler için hayat kurtaran mutfak tüyoları

Yumurtanın çatlak kısmına bir miktar limon suyu sürün ve haşlayacağınız kaba yumurtayı kaşıkla beraber yavaşça koyun. Suyun kaynar değil sıcak olması gerekiyor. Su kaynadıktan 10 dakika sonra haşlanmış yumurtanız hazır.
Canınız atıştırmalık tatlı şeyler istediğinde hemen abur cuburla yönelmeyin. Sağlıklı atıştırmalıklar yapmak için hazır olmayan meyveli yoğurtları kullanarak kendinize ziyafet çektirin. Hazırladığınız meyveli yoğurdu sıkma torbasına doldurun ve geniş bir tepsiye ufak ufak sıkın. Yoğurt toplarını hazırladıktan sonra buzlukta bir saat dondurun. İşte bu kadar basit!
Lezzetli ve yumuşak bir tavuk eti yemek istiyorsanız tavuğu pişirmeden önce yumurta ve mısır nişastası karışımına bulayıp yarım saat kadar bekletin. Böylelikle etiniz yumuşamış olacak ve çok daha lezzetli bir yemek pişirmiş olacaksınız.
Yumurtayı haşladıktan sonra kolayca soymak için haşlama suyunu limon veya karbonat ekleyin. Bu yöntem işinizi kolaylaştıracaktır.
Buzdolabındaki yemek kokuları karışıp ortaya kötü kokular çıkıyorsa bunun için buzdolabına bir miktar toz Türk kahvesi koyun. bunun yerine toz vanilya da kullanabilirsiniz.
Bu yönteme aşina olabilirsiniz ama gayet etkilidir gerçekten. Patateslerin kararmaması için pişirmeden önce bir süre buzlu suda bekletin.
Bu meyve ve sebzeleri kağıt torbada saklayın ve buzdolabında bekletin. Bir iki güne olgunlaşmış duruma gelecektir.
Diş ipini kullanarak hamurlarınızın şeklini hiç bozmadan dilimleyebilirsiniz.
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