YEMEK

Yemek yapmayı sevenler için hayat kurtaran mutfak tüyoları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.09.2018 15:10 | Son Güncelleme

Yemek yaparken karşımıza çıkan aksilikler bizi mutfaktan soğutabilir, kabul ediyoruz. Şimdi bu bahsedeceğimiz yöntemler sayesinde usta şefler gibi sorunsuz ve en güzel yemekleri ortaya koyacaksınız. Üstelik mutfakta hem hızınız artacak hem de pişirdiklerinizin kalitesi ikiye katlanacak...

Yemek yapmayı sevenler için hayat kurtaran mutfak tüyoları

Çatlamış yumurtayı haşlayabilirsiniz

kırık
Yumurtanın çatlak kısmına bir miktar limon suyu sürün ve haşlayacağınız kaba yumurtayı kaşıkla beraber yavaşça koyun. Suyun kaynar değil sıcak olması gerekiyor. Su kaynadıktan 10 dakika sonra haşlanmış yumurtanız hazır.

Lezzetli ve sağlıklı aparatifler için;

yoğurt topları
Canınız atıştırmalık tatlı şeyler istediğinde hemen abur cuburla yönelmeyin. Sağlıklı atıştırmalıklar yapmak için hazır olmayan meyveli yoğurtları kullanarak kendinize ziyafet çektirin. Hazırladığınız meyveli yoğurdu sıkma torbasına doldurun ve geniş bir tepsiye ufak ufak sıkın. Yoğurt toplarını hazırladıktan sonra buzlukta bir saat dondurun. İşte bu kadar basit!

Yumuşak et yemek için;

et
Lezzetli ve yumuşak bir tavuk eti yemek istiyorsanız tavuğu pişirmeden önce yumurta ve mısır nişastası karışımına bulayıp yarım saat kadar bekletin. Böylelikle etiniz yumuşamış olacak ve çok daha lezzetli bir yemek pişirmiş olacaksınız.

Yumurta kabuklarını kolay bir şekilde soymak mümkün

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Yumurtayı haşladıktan sonra kolayca soymak için haşlama suyunu limon veya karbonat ekleyin. Bu yöntem işinizi kolaylaştıracaktır.

Buzdolabındaki kötü kokuları yok eden en doğal yöntem

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Buzdolabındaki yemek kokuları karışıp ortaya kötü kokular çıkıyorsa bunun için buzdolabına bir miktar toz Türk kahvesi koyun. bunun yerine toz vanilya da kullanabilirsiniz.

Patateslerin kararmaması için;

patates
Bu yönteme aşina olabilirsiniz ama gayet etkilidir gerçekten. Patateslerin kararmaması için pişirmeden önce bir süre buzlu suda bekletin.

Pazardan aldığınız meyve ve sebzeler olgunlaşmadıysa...

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Bu meyve ve sebzeleri kağıt torbada saklayın ve buzdolabında bekletin. Bir iki güne olgunlaşmış duruma gelecektir.

Bıçaksız hamur kesme yöntemi

Diş ipini kullanarak hamurlarınızın şeklini hiç bozmadan dilimleyebilirsiniz.


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