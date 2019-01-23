YEMEK

Yemeklerinizin tadını bozan 5 mutfak hatası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.01.2019 09:14 | Son Güncelleme

Özenle mutfağa girdiniz ve en sevdiğiniz yemeklerden bir menü hazırlamak için kollarınızı sıvadınız. Ancak o da ne! Yemeğin ne tadı ne de tuzu yerinde... İşte siz de bu tabloyla karşı karşıya kalıyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Bu pişirme hatalarının önüne geçmek için sizi yazının devamına bekliyoruz...

Mutfakta bazı kilit noktalar vardır. Eğer bunlar atlanırsa pişirdiğiniz yemeği mahvedebilirsiniz. Kimse bunu istemez öyle değil mi? O zaman size bu hataların önüne geçmenizi sağlayacak 10 mutfak sırrından bahsedeceğiz.

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Yemeklerinizin tadını bozan 5 mutfak hatası

Makarna suyuna tuz koymamak

Makarna suyuna tuz koymamak
İyi bir makarna pişirmek istiyorsanız yöntemi çok basit: Makarna suyuna tuz koymak. Tuzsuz bir makarna son derece lezzetsiz olacaktır. Sonradan eklediğiniz tuzlu soslar ise ne yazık ki bu durumu kurtaramıyor. Tuz miktarını ayarlamak için; 300 gram makarnaya bir yemek kaşığı tuz ilave edebilirsiniz.

Kızartma için zeytinyağı kullanmak

Kızartma için zeytinyağı kullanmak
Sağlığımıza son derece faydalı olan zeytinyağını kızartma yaparken kullanmaktan kaçının. Yüksek ısıda yanan zeytinyağı tüm besin değerlerini kaybeder. Yanan zeytinyağı tüm kızarttığınız yiyeceklerin tadını bozar. Kızartma yaparken ay çiçek yağından vazgeçmeyin.

Yapışmaz tavada et pişirmek

Yapışmaz tavada et pişirmek
Bu tavalar çok daha az ısındıkları için genelde omlet ve pankek yapımında kullanmanız daha doğru olur. Lezzetli bir et pişirmek istiyorsanız döküm tavalardan şaşmayın.

Sarımsağı fazladan pişirmek

Sarımsağı fazladan pişirmek
Sarımsağı 3 dakikadan fazla pişirmek yemeğinizin tadını mahvedecektir. Diğer sebzelere oranla daha az su içerdiği için 3 dakikadan sonra yanmaya başlar. Eğer kavurma zamanını ayarlayamıyorsanız yemeğe sonradan ilave edebilirsiniz.

Yumurtayı fazla kaynatmak

Yumurtayı fazla kaynatmak
Haşlanmış yumurtalarda bazen grilikler görürüz. Bunun sebebi fazladan haşlamaktır. Yumurta haşlarken kaynadıktan hemen sonra ocaktan alın. Rafadan kalmaması için altını kapattıktan sonra üzerini bir tabak yardımıyla kapatın ve bu şekilde 10 dakika bekletin. Böylelikle çok daha lezzetli yumurta yiyeceksiniz.
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