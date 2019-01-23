Mutfakta bazı kilit noktalar vardır. Eğer bunlar atlanırsa pişirdiğiniz yemeği mahvedebilirsiniz. Kimse bunu istemez öyle değil mi? O zaman size bu hataların önüne geçmenizi sağlayacak 10 mutfak sırrından bahsedeceğiz.

Yemeklerinizin tadını bozan 5 mutfak hatası

Makarna suyuna tuz koymamak İyi bir makarna pişirmek istiyorsanız yöntemi çok basit: Makarna suyuna tuz koymak. Tuzsuz bir makarna son derece lezzetsiz olacaktır. Sonradan eklediğiniz tuzlu soslar ise ne yazık ki bu durumu kurtaramıyor. Tuz miktarını ayarlamak için; 300 gram makarnaya bir yemek kaşığı tuz ilave edebilirsiniz.

Kızartma için zeytinyağı kullanmak Sağlığımıza son derece faydalı olan zeytinyağını kızartma yaparken kullanmaktan kaçının. Yüksek ısıda yanan zeytinyağı tüm besin değerlerini kaybeder. Yanan zeytinyağı tüm kızarttığınız yiyeceklerin tadını bozar. Kızartma yaparken ay çiçek yağından vazgeçmeyin.

Yapışmaz tavada et pişirmek Bu tavalar çok daha az ısındıkları için genelde omlet ve pankek yapımında kullanmanız daha doğru olur. Lezzetli bir et pişirmek istiyorsanız döküm tavalardan şaşmayın.

Sarımsağı fazladan pişirmek Sarımsağı 3 dakikadan fazla pişirmek yemeğinizin tadını mahvedecektir. Diğer sebzelere oranla daha az su içerdiği için 3 dakikadan sonra yanmaya başlar. Eğer kavurma zamanını ayarlayamıyorsanız yemeğe sonradan ilave edebilirsiniz.