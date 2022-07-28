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Yemeksepeti Market’in hediye ettiği kitap sayısı 1 milyonu geçti

28.07.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hediye edilen kitapların 200 bin adedini, Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk eseri oluşturdu

İSTANBUL (AA) - Yemeksepeti’nin, Türkiye’nin dört bir yanından insanların kitaba erişimini kolaylaştırmak için Can Yayınları ile iş birliği içinde hayata geçirdiği dev kampanya, 1 milyon kitap rekoruna ulaştı.

Yemeksepeti açıklamasına göre, 31 Mart 2020’de başlayan kampanya ile Yemeksepeti Market siparişi veren kullanıcılar, hediye kitaplarla buluştu.

Her kullanıcının kampanyadan bir defadan fazla faydalanabilmesi sayesinde çok sayıda Yemeksepeti kullanıcısı, Can Yayınları’nın 100’ü aşkın seçkin eserinden oluşan bir koleksiyonu kitaplıklarına ekleme şansına kavuştu.

1 milyon adetle Türkiye’nin en önemli kitap kampanyalarından birini doğuran bu iş birliği süresince hediye edilen kitapların 200 bin adedini, Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk eseri oluşturdu.

Nutuk’tan sonra ikinci sırada, 50 bin adetle Küçük Prens yer aldı. Ünlü yazarlar Stefan Zweig’ın Satranç ve Franz Kafka’nın Dönüşüm adlı kitapları ise 12 biner adetle üçüncü sırayı paylaştı. 10 biner adetlik dağıtımlarla listenin üst sıralarında Katherine Mansfield, Irene Némirovsky, Fyodor Dostoyevski, Jack London ve Joseph Conrad gibi yazarların büyük eserleri yer aldı.

2020’nin ilk aylarında zorunlu salgın koşulları sebebiyle evlerine kapanan yüz binlerce Yemeksepeti Market kullanıcısı için özel bir anlam taşıyan hediye kitap kampanyası, sosyal hayatın kısıtlandığı bu dönemde kitaba erişimi kolaylaştırdı.

Kültür dünyasına değerli bir katkı olan projenin önümüzdeki dönemlerde farklı yazarların eserleriyle zenginleştirilerek sürdürülmesi hedefleniyor.

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