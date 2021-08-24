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Yemeksepeti ve Delivery Hero'nun Türkiye'de kuracağı merkezin teknolojik direktörlüğü Umut Gökbayrak'a emanet

24.08.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Global Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Teknoloji Direktörü Umut Gökbayrak: - "Teknoloji ihracatına katkıda bulunacağımız bu merkezde, tamamen uzaktan çalışma fırsatı sunarak ilk aşamada 1000 kişilik bir ekip kuracağız"

İSTANBUL (AA) - Yemeksepeti, Delivery Hero ile "Global Teknoloji ve İnovasyon Merkezi" adıyla Türkiye'de kuracağı dev yapı için ilk adımı attı ve Teknoloji Direktörlüğü (CTO) görevine Umut Gökbayrak'ı getirdi.

Yemeksepeti açıklamasına göre, Global Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde sadece Türkiye'de Yemeksepeti için değil, Delivery Hero bünyesindeki 40'a yakın ülkedeki operasyonlar için de yazılım ve teknoloji altyapısı geliştirilecek ve ilk yıl içinde 1000 kişilik istihdam sağlanacak.

Umut Gökbayrak, Türkiye'de kurulan teknoloji ve inovasyon merkezinde sadece Yemeksepeti için değil, yaklaşık 40 farklı ülkedeki operasyonlar için yazılım ve teknoloji geliştirme ve ihracından sorumlu olacak.

25 yılı aşkın deneyime sahip bir yazılım mühendisi ve girişimci olan Gökbayrak, bugüne kadar 9 girişimin parçası oldu. 12 yıldan fazla süre kurumsal işletmelerde, uzman ve yönetsel çeşitli rollerde görev aldı. 2017 yılından itibaren çeşitli büyük ölçekli kurumlarda danışman olarak çalışan Umut Gökbayrak'ın ek olarak toplamda 5 yıl, erken aşama girişim sermayesi fonları üzerine tecrübesi bulunuyor.

Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden 2001 yılında mezun olduktan sonra Yapı Kredi Bankası, Turkcell, Aslanoba Group ve Hürriyet gibi şirketlerde çalışan Umut Gökbayrak, son olarak da kurucusu olduğu Prompt API'de görev alıyordu. Teknoloji danışmanlığı, yazılım geliştirme ve CTO gibi çeşitli görevlerde deneyimli olan Umut Gökbayrak, iş geliştirme becerilerine sahip bir yazılım geliştirici, ayrıca pek çok inovasyona imza atan bir girişimci konumunda bulunuyor.

- İlk yıl hedefi tamamen uzaktan çalışan 1000 kişilik dev yazılım ve teknoloji ekibi

İlk yıl itibarıyla 1000 kişilik istihdam sağlamayı hedefleyen teknoloji ve inovasyon merkezi, önümüzdeki dönemde ise 4000 yazılımcı ve teknik uzman için istihdam olanağı sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Umut Gökbayrak, şunları kaydetti:

"Yemeksepeti, 20 yıllık tecrübesiyle girişim ekosistemi ve ülke ekonomisine katkı sağlayan güçlü bir platform. Global Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde geliştireceğimiz yazılımlar ve teknoloji altyapısının 40 farklı ülkenin operasyonlarını besleyecek olması çok ciddi bir sorumluluk ve motivasyon kaynağı. Teknoloji ihracatına katkıda bulunacağımız bu merkezde, tamamen uzaktan çalışma fırsatı sunarak ilk aşamada 1000 kişilik bir ekip kuracağız. Bilgi teknolojileri ekibimiz, inovatif ruhunu daima koruyan Yemeksepeti’nin çalışanlarına sunduğu fırsatlarla beraber gerçek bir teknoloji merkezinde çalışmanın ayrıcalığını elde edecek. Gelecek dönemde daha da büyüyecek kadromuz ile en çok çalışılmak istenen teknoloji merkezleri arasında ilk sıralarda yer alacağımızdan eminim."

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