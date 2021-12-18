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Yemeksepeti'den kullanıcılarına hediye Yemeksepeti Cüzdan bakiyesi

18.12.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeksepeti'den kullanıcılarına hediye Yemeksepeti Cüzdan bakiyesi

İSTANBUL (AA) - Yemeksepeti, yılın son kampanyasında kullanıcılarına 75 TL’ye varan Yemeksepeti Cüzdan bakiyesi elde etme fırsatı sunuyor.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti, kullanıcılarına kaçırılmayacak bir yıl sonu fırsatı veriyor. 2021 yılının son kampanyasında Yemeksepeti, kullanıcılarını diledikleri lezzetlere hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırırken, Yemeksepeti Cüzdan bakiyelerine de siparişleri karşılığında para yüklüyor.

Yemeksepeti, 17-23 Aralık tarihleri arasında 2 sipariş veren kullanıcılarının cüzdan bakiyelerine 20 TL, 3 sipariş verenlere 30 TL, 4 sipariş verenlere 40 TL, 5 ve 5’in üzerinde sipariş veren kullanıcılarına ise toplamda 75 TL hediye Yemeksepeti Cüzdan bakiyesi tanımlıyor.

Kampanya koşullarına göre kampanyaya katılabilmek için sipariş tutarının en az 40 TL olması gerekiyor. Bütün ödeme tiplerinde bu koşulları sağlamış olan Yemeksepeti siparişleri, başarılı olarak tanımlanarak değerlendirmeye alınıyor. Kampanyadan Türkiye’nin 81 ilindeki tüm kullanıcılar faydalanabiliyor.

Yemeksepeti’nin yemek siparişi vermeyi bütçe dostu ve daha cazip hale getirdiği yılın bu son kampanyasında, kullanıcıların Yemeksepeti Cüzdan bakiyelerine yüklenen paralar 31 Aralık Cuma gününe kadar kullanılabiliyor.

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