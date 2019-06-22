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Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 21 Haziran Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.06.2019 00:57 | Son Güncelleme

Yemekteyiz yarışmasında bu haftanın birincisi belli oldu. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu ve TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'in 17-21 Haziran haftasında ekrana gelen 409. son bölümünde sonuçlar açıklandı. Yemekteyiz'de bu haftaki puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı belli oldu. Final bölümü ise Çağatay Bostancı'nın evinde çekildi. Peki Yemekteyiz'i kim kazandı? İşte 21 Haziran Cuma Yemekteyiz sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 21 Haziran Cuma sonuçları

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı TV8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in 17-21 Haziran haftasında heyecan doruktaydı. Yemekteyiz'de bu hafta Özge Bilici Esen, Kübra Dirikol, Seyithan Başkan, Büşra Töre ve Çağatay Bostancı 10 bin TL'lik ödül için mücadele etti.

Yemekteyiz'in 409. son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz haftanın finalinde ise Çağatay Bostancı yarıştı. Çağatay Bey, misafirlerinin karşısına soğuk ayran çorbası, peynir soslu çıtır tavuk topları, İtalyan salatası, lokum ve nachos, tatlı olarak da Afrika sandalı ile çıktı.

Yemekteyiz'de haftanın birincisi, diğer yarışmacılara büyük bir fark atarak 40 puan alan Çağatay Bostancı oldu. Çağatay Bey'in menüsü, Yemekteyiz sunucusu Onur Büyüktopçu'dan da tam puan almayı başardı.

İşte Yemekteyiz'de yarışmacıların aldığı puanlar

Çağatay Bey: 40 puan
Kübra Hanım: 26 puan
Seyithan Bey: 26 puan
Büşra Hanım: 22 puan
Özge Hanım: 22 puan

YEMEKTEYİZ YARIŞMASININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

ÖZGE BİLİCİ ESEN
Amasyalı olan Özge Bilici Esen, 31 yaşında. 9 yıllık evli ve iki çocuk annesi olan yarışmacı, muhasebeci, kuaförlük ve satış danışmanlığı yapmış ancak anne olduktan sonra çalışmayı bırakmış.

KÜBRA DİRİKOL
Yemekteyiz’in bu haftaki en genç ismi Kübra Dirikol, 20 yaşında ve Siirtli. Tıbbi laboratuvar teknikeri olan yarışmacı, şu an çalışmıyor. Kendini hırslı ve tuttuğunu koparan biri olarak anlatan Kübra Dirikol, 13 yaşından beri yemek yapıyor.

SEYİTHAN BAŞKAN
42 yaşında olan Seyithan Başkan, 20 yıllık evli ve 10 yaşında bir kızı var. Aşçılık yapan ancak bir süredir çalışmayan yarışmacı, mesleğinin verdiği avantajlarla kendisini bu haftanın şampiyonu ilan ediyor.

BÜŞRA TÖRE
27 yaşında, Erzurumlu ve ev hanımı. 3 Yıllık evli olan yarışmacının 2 yaşında bir oğlu var. Anne olduktan sonra satış danışmanlığını bırakan Büşra Hanım, iş hayatından ayrıldıktan sonra mutfakta daha fazla vakit geçirmeye başladı.

ÇAĞATAY BOSTANCI
Çağatay Bostancı, 25 yaşında ve Çorumlu. Makine mühendisliği okuyan yarışmacı, oturduğu sitende kafe işletmeciliği yapıyor.

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