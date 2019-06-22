Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 21 Haziran Cuma sonuçları

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı TV8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in 17-21 Haziran haftasında heyecan doruktaydı. Yemekteyiz'de bu hafta Özge Bilici Esen, Kübra Dirikol, Seyithan Başkan, Büşra Töre ve Çağatay Bostancı 10 bin TL'lik ödül için mücadele etti.

Yemekteyiz'in 409. son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz haftanın finalinde ise Çağatay Bostancı yarıştı. Çağatay Bey, misafirlerinin karşısına soğuk ayran çorbası, peynir soslu çıtır tavuk topları, İtalyan salatası, lokum ve nachos, tatlı olarak da Afrika sandalı ile çıktı.

Yemekteyiz'de haftanın birincisi, diğer yarışmacılara büyük bir fark atarak 40 puan alan Çağatay Bostancı oldu. Çağatay Bey'in menüsü, Yemekteyiz sunucusu Onur Büyüktopçu'dan da tam puan almayı başardı.

İşte Yemekteyiz'de yarışmacıların aldığı puanlar

Çağatay Bey: 40 puan

Kübra Hanım: 26 puan

Seyithan Bey: 26 puan

Büşra Hanım: 22 puan

Özge Hanım: 22 puan

YEMEKTEYİZ YARIŞMASININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?