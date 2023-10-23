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Yemekteyiz'de çiğ köfte krizi... İçindeki malzeme herkesi şoke etti!

23.10.2023 11:44 | Son Güncelleme:
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Tv8 ekanlarında hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz her bölümüyle çok konuşuluyor. Renkli yarışmacıları ve yarışmadaki diyalogların gündem olduğu yarışmada bu defa çiğ köfte krizi yaşandı. Çiğ köftenin içinde kullanılan malzeme herkesi şaşırttı. Yarışmacılardan biri ise sinirlerine hakim olamadı.

Zuhal Topal'ın sunumuyla Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Yemekteyiz her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Programdaki yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar ise sosyal medyada gündem oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz'de bu defa çiğ köfte krizi yaşandı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in genel tanıtımına çiğ köfte içinde kullanılan malzeme damga vurdu. Zuhal Topal yemek tadımı yaptığı esnada 'Ketçap tadı aldım ben. Ne alaka diyeceksiniz ama?' dedi.

kapak yemekteyiz

Günün yarışmacısı Kerim Bey ise; 'Evet var' diyerek yanıt verdi. Zuhal Topal ve diğer yarışmacılar aldıkları yanıt karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

çiğköfte 0

"SENİ BU MASAYA GÖMERİM"

Başka bir yarışmacı ise çiğ köftede ketçap kullanımına dair çıkan bir haberin çıktısını alıp yanında getirdi. 2019 tarihinde çiğ köftede kiremit tozu ve ketçap uyarısı yapıldığını ifade ederek 'Yemekteyiz programında bize kalitesiz çiğ köfte yedirdiğiniz için teşekkür ederim' dedi.

çiğköfte

Kerim Bey ise çok sinirlenerek; 'Senin üslubundan çok iyi giderim. Seni bu masaya gömerim' diyerek tepki gösterdi.

Günün Magazin olayları


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