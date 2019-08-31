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Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan'ı şaşırtan sürpriz! Yemekteyiz 30 Ağustos Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 01:41 | Son Güncelleme

Yemekteyiz yarışmasında yeni sezon ilk haftanın birincisi belli oldu. Seda Sayan'ın sunduğu ve TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'in 26-30 Ağustos haftasında ekrana gelen son bölümünde sonuçlar açıklandı. Hafta finali ise Güngör Gündüzbey'in evinde yapıldı. Yemekteyiz'de bu haftaki puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı belli oldu. Peki Yemekteyiz'i kim kazandı? İşte 30 Ağustos 2019 Cuma Yemekteyiz sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan'ı şaşırtan sürpriz! Yemekteyiz 30 Ağustos Cuma sonuçları

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 26-30 Ağustos haftasında heyecan sona erdi. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

SEDA SAYAN'I ŞAŞIRTAN SÜRPRİZ
Yemekyeiz haftanın finalinde Seda Sayan'ı şaşırtan bir sürpriz yaşandı. Günün evsahibi Güngör Hanım'ın kızı Çiğdem Hanım daha önce Yemekteyiz'de yarışmış ve haftanın birincisi olmuştu.

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YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
Yemekteyiz'in 30 Ağustos Cuma günü ekrana gelen hafta finalinde, aşçılık mesleği yapan Sinan Yıldız birinci oldu. Seda Sayan'dan 9 puan alan Sinan Yıldız para ödülünü almaya hak kazandı.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

SİNAN YILDIZ KİMDİR?

Evli ve üç çocuk sahibi Sinan Yıldız, Yemekteyiz'in bu haftaki ilk yarışmacısı oldu. Aşçılık yaparak geçimini sağlayan Sinan Yıldız, diğer dört gün boyunca rakiplerinin menülerini yorumlayacak.

SİBEL AKAN TANYERİ KİMDİR?

Haftanın ikinci gününde 24 yaşındaki Sibel Akan Tanyeri yarıştı. YouTube videoları çeken Sibel Akan Tanyeri, farklı konularda vloglar paylaşıyor. Genç yaşta anne olan Sibel Akan Tanyeri'nin Selen Ebrar ve Selin Hira adında iki kız var.

HAYRİYE TARLAR BİRDEN KİMDİR?

Haftanın üçüncü gün yarışmacısı ise 49 yaşındaki Hayriye Tarlar Birden, oldu. Aslen Antepli olan Hayriye Tarlar Birden, iki çocuk annesi. Birçok farklı işte çalışan Hayriye Tarlar Birden, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle iş hayatına ara verdi.

AYSUN HOCAOĞLU KİMDİR?

İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan 31 yaşındaki Aysun Hocaoğlu, aslen Ardahanlı ve gıda mühendisi.

GÜNGÖR GÜNDÜBEY KİMDİR?

60 Yaşındaki Güngör Gündüzbey, Yemekteyiz'in bu haftaki finaline ev sahipliği yapacak. 43 yıldır evli ve 3 çocuk annesi olan Güngör Gündüzbey, sakin biri gibi görünse de damarına basıldığında sert biri olduğunu söylüyor.

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