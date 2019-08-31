Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan'ı şaşırtan sürpriz! Yemekteyiz 30 Ağustos Cuma sonuçları

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 26-30 Ağustos haftasında heyecan sona erdi. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

SEDA SAYAN'I ŞAŞIRTAN SÜRPRİZ

Yemekyeiz haftanın finalinde Seda Sayan'ı şaşırtan bir sürpriz yaşandı. Günün evsahibi Güngör Hanım'ın kızı Çiğdem Hanım daha önce Yemekteyiz'de yarışmış ve haftanın birincisi olmuştu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz'in 30 Ağustos Cuma günü ekrana gelen hafta finalinde, aşçılık mesleği yapan Sinan Yıldız birinci oldu. Seda Sayan'dan 9 puan alan Sinan Yıldız para ödülünü almaya hak kazandı.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

SİNAN YILDIZ KİMDİR?

Evli ve üç çocuk sahibi Sinan Yıldız, Yemekteyiz'in bu haftaki ilk yarışmacısı oldu. Aşçılık yaparak geçimini sağlayan Sinan Yıldız, diğer dört gün boyunca rakiplerinin menülerini yorumlayacak.

SİBEL AKAN TANYERİ KİMDİR?