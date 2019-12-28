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  4. Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 27 Aralık Cuma sonuçları ve kazanan isim

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 27 Aralık Cuma sonuçları ve kazanan isim

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 01:21 | Son Güncelleme

Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu. Seda Sayan'ın sunduğu, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'in 23 - 27 Aralık haftasında ekrana gelen son bölümünde sonuçlar açıklandı. Seda Sayan ile Yemekteyiz'in final bölümü Asuman Akpınar'ın evinde çekildi. Yemekteyiz'de bu haftaki puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülü kazanan belli oldu. Peki Yemekteyiz'i kim kazandı? İşte 27 Aralık Cuma sonuçları ve haftanın birincisi. İşte Yemekteyiz yarışmacıları ve aldıkları puanlar

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 27 Aralık Cuma sonuçları ve kazanan isim

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 23-27 Aralık haftasında Uygar Ekmekçi, Nuray Karalök, Göksu Ekinci, Ümit Pul ve Asuman Akpınar yarıştı. Yemekteyiz'de 5 günlük yorucu maraton geride kaldı. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Seda Sayan ile Yemekteyiz bu haftanın birincisi belli oldu. Haftanın finalinde 5. gün yarışmacısı olan Asuman hanıma konuk olan Yemekteyiz yarışmacıları, günün puanlamasını yaptılar.

Tadım bölümü sonrası haftanın beşincisi Asuman Hanım, haftanın dördüncüsü Göksu Hanım, haftanın üçüncüsü Ümit Bey oldu. 19 puanla Uygar Bey haftanın ikincisi olurken, 21 puanla haftanın birincisi Nuray Hanım oldu. Yemekteyiz'de 2. gün yarışan Nuray Karalök 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

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