Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 27 Aralık Cuma sonuçları ve kazanan isim

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 23-27 Aralık haftasında Uygar Ekmekçi, Nuray Karalök, Göksu Ekinci, Ümit Pul ve Asuman Akpınar yarıştı. Yemekteyiz'de 5 günlük yorucu maraton geride kaldı. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Seda Sayan ile Yemekteyiz bu haftanın birincisi belli oldu. Haftanın finalinde 5. gün yarışmacısı olan Asuman hanıma konuk olan Yemekteyiz yarışmacıları, günün puanlamasını yaptılar.

Tadım bölümü sonrası haftanın beşincisi Asuman Hanım, haftanın dördüncüsü Göksu Hanım, haftanın üçüncüsü Ümit Bey oldu. 19 puanla Uygar Bey haftanın ikincisi olurken, 21 puanla haftanın birincisi Nuray Hanım oldu. Yemekteyiz'de 2. gün yarışan Nuray Karalök 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.



