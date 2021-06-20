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Yemen ordusunun Marib kentinde en az 19 Husiyi etkisiz hale getirdiği duyuruldu

20.06.2021 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemen ordusunun Marib kentinde en az 19 Husiyi etkisiz hale getirdiği duyuruldu

İSTANBUL (AA) - Yemen ordusu ve Arap koalisyon güçlerinin, Marib kentinde İran destekli Husileri hedef alması sonucu en az 19 Husinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Hükümete bağlı SABA ajansında yer alan ve Yemen Silahlı Kuvvetlerinin Medya Merkezine dayandırılan haberde, Yemen ordusu ile Husiler arasında Marib kentinde şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Husi saflarında en az 19 kayıp ve çok sayıda yaralı olduğu aktarılan haberde, Husi bölgelerinde maddi hasar da oluştuğu kaydedildi.

Haberde, Yemen ordusunun top atışları ve Arap koalisyon güçlerinin hava saldırıları ile çatışma noktasına giden Husilere ait mühimmat taşıyan askeri araçların ve iki tankın yok edildiği ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

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