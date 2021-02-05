Yemeye doyulmayan erik turşusu: Kullandığınız tuza dikkat! Sofra tuzu kullanırsanız eğer...

Çoğunlukla kış sofralarında yer alan turşu hem yemeklerin yanına lezzet katar hem de bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Türk mutfağının geleneksel lezzeti zengin bir C vitamini kaynağıdır, yararlı bakteriler içerir ve kolesterolü dengede tutmayı sağlar. Şifasından faydalanmak için turşu nasıl kurulduğunu iyi bilmek gerekir. İşte size hem erik turşusunu nasıl yapıldığını anlattık, hem de turşu kurmanın püf noktalarından bahsettik. ERİK TURŞUSU MALZEMELERİ 1 kilogram erik

3 yemek kaşığı kaya tuzu

1 adet limon

1 çay bardağı sirke

10 diş sarımsak

Yarım çay bardağı nohut

1 litre su

Biberiye ERİK TURŞUSU YAPILIŞI Suyu kaynatın ve ateşten alarak bi kenara bırakın. Soğuttuğunuz suyun içine tuzu koyun ve erimesini sağlayın.

Limonu dilim dilim kesin. Sarımsakları soyun. Turşuyu yapacağınız kavanozun dibine nohutları koyun. Erikleri koyun aralarına limon dilimlerini ve sarımsakları yerleştirin.

Biberiye dallarını da aralara sıkıştırın. Hazırladığınız suyu ve sirkeyi kavanoza ilave edin. Kavanozun ağzını sıkıca kapatarak 15-20 gün serin bir yerde bekletin. Afiyet olsun. EV TURŞUSU YAPMANIN ÖNEMLİ KURALLARI Evde turşu hazırlarken yararlı bakterilerin mayalanma sürecini başlatması ve zararlı bakterilerin turşuda bulunmaması için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Aksi halde hem tat ve lezzet açısından başarılı bir turşu yapılamaz hem de zararlı bakteriler veya onların toksinleri besin zehirlenmelerine neden olabilir.

SEBZE VE MEYVELERİ DİKKATLİ SEÇİN Turşu yaparken içerisine koyacağınız sebze ve meyveleri dikkatli seçin. Diri, ezilmemiş, çürümeye başlamamış olanları seçmeye çalışın. Çürümeye ve yumuşamaya başlamış olan sebze ve meyveler asla turşunun içine konulmamalı. Çürümeye başlamış olan sebze ve meyvelerde zararlı bakteriler olabilir. Bu bakteriler gıda zehirlenmelerine yol açabilir. MUTLAKA CAM KAVANOZ KULLANIN Turşu hazırlamak için kullanılacak kaplar; cam kavanoz veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan onaylı tek kullanımlık plastik kaplar olmalı. Diğer kaplarda hazırlandığında turşunun içerisine kabın yapımında kullanılan ve insan vücudu için kanserojen olabilen maddelerin geçişi olabilir. Ayrıca kullanılan kabın temizliğine ve hava almamasına dikkat edilmeli. TURŞU YAPARKEN HER ŞEYİ ÇOK İYİ YIKAYIN Sebzesinden meyvesine, kavanozundan kepçesine ev turşusu yaparken el değilen her şeyin çok iyi yıkanmış olması gerekiyor. Kimyasal temizlik maddelerinden de çok iyi arınmış olması gerekiyor. Aksi taktirde turşunun fermantasyonunun düzgün oluşması engellenir. TUZ KULLANIMINA DİKKAT Turşu kurarken tuz kullanımına dikkat edin. Dengeli tuz kullanımı hem yararlı bakterilerin oluşup zararlı bakterilerin oluşmaması için hem de turşusu yapılan besinlerin sertliklerinin uygun olması için önemli. Tuzu az eklenen turşu; yumuşar, esner, suyu bulanıklaşır ve kararır. Tuzu fazla olan turşuların ise olgunlaşma süresi uzar, tadı fazla tuzludur ve özellikle salatalık gibi sebzelerin turşularının içinde fazla su birikmesine neden olur.