Yemin'in Seher'i Sıla Türkoğlu sahte hesaplara isyan etti

Kanal 7'de yayınlanan ve yakından takip edilen gündüz kuşağı dizisi Emanet'te rol alan ve oyunculuk performansı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu, son dönemin parlayan yıldızları arasında yerini alıyor.

İSYAN ETTİ

Güzel oyuncu, adına açılan sosyal medya hesaplarına isyan etti. Twitter'dan paylaşımda bulunan Sıla Türkoğlu, hukuksal yollara da başvuracağını açıkladı.

Türkoğlu, açıklamasında '14 yaşımda adıma açılmış sahte bir Twitter hesabını bulup oradaki her bilgi benimmiş gibi şimdi ortaya atmaları hakkımda asılsız bilgilere neden olmaktadır. Bir süredir sessiz kalmayı tercih ediyorum ama bu olay devam ettiği takdirde hukuksal yollara başvuracağım. Kimseyle iletişim halinde de değilim. Sevgi ve saygılarımla.' ifadelerini kullandı.



